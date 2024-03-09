Dün saat 17:00'den beridir kayıp olduğu bildirilen 13 yaşındaki Ada Su Esentaş bulundu.
Polis Basın Subaylığı, Gazimağusa'da sakin Ada Su Esentaş’ın bulunduğunu, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiğini bildirdi.
Dün saat 17:00'den beridir kayıp olduğu bildirilen 13 yaşındaki Ada Su Esentaş bulundu.
Polis Basın Subaylığı, Gazimağusa'da sakin Ada Su Esentaş’ın bulunduğunu, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiğini bildirdi.
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