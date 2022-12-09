Adaylar Kansoy ile tartışmaktan kaçındı

Güzelyurt Belediye Başkan adaylarının konuk olacağı Seçim Meydanı programına Bağımsız aday Reşat Kansoy dışında UBP’li Özçınar ve CTP’li Bican katılmamayı tercih etti

Konuyu değerlendiren Reşat Kansoy, “Rakiplerimin halkımızın mukayeseli bilgilerimizi test edeceği bu programdan kaçınmaları PR ekiplerinin yazdığı projelerin arkasında duramayacaklarının göstergesidir” dedi

Kıbrıs Genç Tv’de Perşembe geceleri yayınlanan Seçim Meydanı programında bu hafta Güzelyurt adayları çıkıp karşılıklı görüşlerini ortaya koyacaklar, Güzelyurt bölgesi halkı da 3 adayı da ayni anda izleyip değerlendirme yapma şansına sahip olacaktı.

Programcı Mustafa Alkan, canlı yayının başında izleyicileriyle detayları paylaştı. Üç adaya da program daveti yaptığını söyleyen Alkan, 6 dönemdir Güzelyurt Belediye Başkanı olan ve 25 Aralık seçimlerinde de UBP’den Belediye Başkan adayı olarak çıkan Mahmut Özçınar’ın programa katılmayacağını söylediğini iletti. Diğer iki aday CTP Belediye Başkan Adayı Osman Bican ve Bağımsız Belediye Başkan adayı Reşat Kansoy, program davetini kabul etti.

Alkan’ın verdiği bilgiye göre Özçınar’ın programa katılmayacağını bildirmesi üzerine CTP’li aday Bican da kararını değiştirdi ve canlı yayına katılmayacağı kararını Mustafa Alkan’a iletti.

Güzelyurt’un geleceğinin masaya yatırılacağı ve projelerin gerçek anlamda tartışılacağı programa iki partili adayın katılmaması üzerine Bağımsız Aday Reşat Kansoy Mustafa Alkan ile programı teke tek yaptı.

Kansoy: Rakiplerimin korkusu hedefe ne kadar yakın olduğumun göstergesidir

Konuyla ilgili canlı yayında kısa bir değerlendirme yapan Kansoy, “Rakiplerimle ayni ekranda olamamam konusunda çok durmayacağım. Ama daha önce çıktığım tekli programlarda rakiplerimin PR ekiplerinin ortaya koyduğu projeleri insanlarımızın karşısında tartışmayı tercih ettiğimi söylemiştir. Seçim Meydanı programının da bu konuda bir marka olmasından dolayı ben bu canlı yayın teklifini kabul ettim. Yerel yönetim seçimleri demokrasinin ilk zinciridir. Rakiplerimin medeni şekilde benimle projelerini ortaya koyamıyor olması, bundan korkuyor olmaları bizim hedefe ne kadar yakın olduğumuzun en büyük göstergesidir” dedi.

Kansoy, canlı yayında halk adına her iki rakibine de sormak istediği sorular olduğunu ifade ederek şöyle devam etti:

“Mesela Osman Bican’a Güzelyurt’u nasıl mülteci dostu bir kent haline getireceğini, nasıl sosyal konut yapacağını sormak isterdim. Ya da Mahmut Özçınar’a 30 yılda tarıma öncelik etmek aklına gelmedi de şimdi neden bunu ortaya attığını sormak isterdim Güzelyurt halkı adına. Ayni zamanda izleyicilerimizin mukayeseli bilgiyi test etmesini dilerdim. Halkımız rakiplerimin PR ekiplerinin yazdığı projelerin arkasında durabilirler mi gerçekten bunu Seçim Meydanı programında görebilecekti.”

Bağımsız aday Kansoy, “Umarım takip eden günlerde halkımızın mukayeseli bilgi alabilmesi için rakiplerim de bu ekranlara gelirler ve bizimle tartışmayı öğrenirler” dedi.