  • BIST 4.921,82
  • Altın 1079.319
  • Dolar 18.631
  • Euro 19.6836
  • Lefkoşa 20 °C
  • Mağusa 20 °C
  • Girne 19 °C
  • Güzelyurt 19 °C
  • İskele 20 °C
  • İstanbul 17 °C
  • Ankara 12 °C
SON DAKİKADSÖ: Endişe verici yeni corona virüsü varyantı ortaya çıkabilir

Adaylar Kansoy ile tartışmaktan kaçındı

»
Adaylar Kansoy ile tartışmaktan kaçındı
Adaylar Kansoy ile tartışmaktan kaçındı

Güzelyurt Belediye Başkan adaylarının konuk olacağı Seçim Meydanı programına Bağımsız aday Reşat Kansoy dışında UBP’li Özçınar ve CTP’li Bican katılmamayı tercih etti

Konuyu değerlendiren Reşat Kansoy, “Rakiplerimin halkımızın mukayeseli bilgilerimizi test edeceği bu programdan kaçınmaları PR ekiplerinin yazdığı projelerin arkasında duramayacaklarının göstergesidir” dedi

Kıbrıs Genç Tv’de Perşembe geceleri yayınlanan Seçim Meydanı programında bu hafta Güzelyurt adayları çıkıp karşılıklı görüşlerini ortaya koyacaklar, Güzelyurt bölgesi halkı da 3 adayı da ayni anda izleyip değerlendirme yapma şansına sahip olacaktı.

Programcı Mustafa Alkan, canlı yayının başında izleyicileriyle detayları paylaştı. Üç adaya da program daveti yaptığını söyleyen Alkan, 6 dönemdir Güzelyurt Belediye Başkanı olan ve 25 Aralık seçimlerinde de UBP’den Belediye Başkan adayı olarak çıkan Mahmut Özçınar’ın programa katılmayacağını söylediğini iletti. Diğer iki aday CTP Belediye Başkan Adayı Osman Bican ve Bağımsız Belediye Başkan adayı Reşat Kansoy, program davetini kabul etti.

Alkan’ın verdiği bilgiye göre Özçınar’ın programa katılmayacağını bildirmesi üzerine CTP’li aday Bican da kararını değiştirdi ve canlı yayına katılmayacağı kararını Mustafa Alkan’a iletti.

Güzelyurt’un geleceğinin masaya yatırılacağı ve projelerin gerçek anlamda tartışılacağı programa iki partili adayın katılmaması üzerine Bağımsız Aday Reşat Kansoy Mustafa Alkan ile programı teke tek yaptı.

genc.tv.program-(1).jpg

Kansoy: Rakiplerimin korkusu hedefe ne kadar yakın olduğumun göstergesidir

Konuyla ilgili canlı yayında kısa bir değerlendirme yapan Kansoy, “Rakiplerimle ayni ekranda olamamam konusunda çok durmayacağım. Ama daha önce çıktığım tekli programlarda rakiplerimin PR ekiplerinin ortaya koyduğu projeleri insanlarımızın karşısında tartışmayı tercih ettiğimi söylemiştir. Seçim Meydanı programının da bu konuda bir marka olmasından dolayı ben bu canlı yayın teklifini kabul ettim. Yerel yönetim seçimleri demokrasinin ilk zinciridir. Rakiplerimin medeni şekilde benimle projelerini ortaya koyamıyor olması, bundan korkuyor olmaları bizim hedefe ne kadar yakın olduğumuzun en büyük göstergesidir” dedi.

Kansoy, canlı yayında halk adına her iki rakibine de sormak istediği sorular olduğunu ifade ederek şöyle devam etti:

“Mesela Osman Bican’a Güzelyurt’u nasıl mülteci dostu bir kent haline getireceğini, nasıl sosyal konut yapacağını sormak isterdim. Ya da Mahmut Özçınar’a 30 yılda tarıma öncelik etmek aklına gelmedi de şimdi neden bunu ortaya attığını sormak isterdim Güzelyurt halkı adına. Ayni zamanda izleyicilerimizin mukayeseli bilgiyi test etmesini dilerdim. Halkımız rakiplerimin PR ekiplerinin yazdığı projelerin arkasında durabilirler mi gerçekten bunu Seçim Meydanı programında görebilecekti.”

Bağımsız aday Kansoy, “Umarım takip eden günlerde halkımızın mukayeseli bilgi alabilmesi için rakiplerim de bu ekranlara gelirler ve bizimle tartışmayı öğrenirler” dedi.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Gardiyanoğlu: Nereye Aday Olduğumu Biliyorum, Enkaz Edebiyatı Yapmayacağım09 Aralık 2022 Cuma 12:49
  • Değirmenlik-Akıncılar’da “‘Gıda Bankası Projesi’ İle İhtiyaçlar Karşılanacak”09 Aralık 2022 Cuma 12:31
  • Namsoy: Hizmeti halkın ayağına götüreceğiz09 Aralık 2022 Cuma 12:30
  • Nazlı: Halktan, Emekten, Kadından ve Doğadan Yana Bir Temsiliyet Olması İçin Adayız09 Aralık 2022 Cuma 10:22
  • TDP GS Özkunt'tan dikkat çeken Solda birlik mesajı.. "Bu afişe iyi bakın dostlar"09 Aralık 2022 Cuma 09:32
  • İskele'de kararı sessiz çoğunluk verecek...09 Aralık 2022 Cuma 09:10
  • Mahmut Özçınar ve Osman Bican tartışma programına çıkmadı! Kansoy tek başına...08 Aralık 2022 Perşembe 22:21
  • DP’liler Dayanışma Gecesi’nde bir araya geldi08 Aralık 2022 Perşembe 19:49
  • Özer: Projeleri Sahaya Yansıtmak İçin Var Gücümüzle Çalışacağız08 Aralık 2022 Perşembe 17:56
  • Kırok: İddialıyız, kazanacağız! Çatalköy ve Esentepe’ye hizmet için tam zamanı şimdi!08 Aralık 2022 Perşembe 16:54
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti