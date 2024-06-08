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"Adaylıktan çekilmeyeceğim"

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Fenerbahçe Başkan Adayı Aziz Yıldırım, sarı lacivertli kulübün genel kurulunda yaşananlarla ilgili bir açıklama yaptı.
"Adaylıktan çekilmeyeceğim"

Fenerbahçe Kulübünün seçimli olağan genel kurulundaki divan başkanlığı seçimine tepki göstererek kongreyi terk eden Aziz Yıldırım, basın mensuplarının sorularını yanıtladı

Aziz Yıldırım'ın açıklamaları şöyle:

"Divan başkanlığı seçiminin nasıl oldu bittiye getirildiğini hepiniz gördünüz. Delegelerin tepkisi oldukça ve bunlar büyüdükçe ortalık gerildi. Yer yer kavgalar çıktı. Kongre üyesi olmayan taraftarlar da içeri alınmıştır. Görevli adı altında da içeri insanlar alınmıştır."

"Kürsüye giderek bu yanlışa bir çözüm bulmalarını istedim. Amacım bir sukunet ortamı yaratmaktı. Ali Bey'e yöneldim, elini sıktım. Divan'ın tavrının kavgaya yol açacağını söyledim. Ali Bey, 'Gerekirse kavga edelim' dedi."

"Bu olup bittileri göze alanlar yarın bir gün Fenerbahçe'nin sahibi olmaya çalışırlarsa ben buna şaşırmayacağım. "Holdinglerin takımı Fenerbahçe mi yoksa halkın takımı Fenerbahçe mi? Yarın bunu oylayacağız. Bütün delegelerimizi yarın stadyuma bekliyorum. Ben de sabah erken saatlerden itibaren orada olacağım ve seçim bitene kadar da oradan ayrılmayacağım."

"Mourinho üzerinden fayda sağlamak yanlıştır. Mourinho, Fenerbahçe'nin teknik direktörüdür. Onu tartışmaya açmamak lazım. Herkesin ona saygı duyması gerekiyor."

"Kavga çıkacağı için gittim"

"Kavga çıkacağını gördüğüm için gittim, Ali Bey diyor ki 'Kavga edelim. Güldüm, geçtim."'

 "Kulübün şahıslara satılmasına karşıyım"

"Kulüplerin şirketleşmesi ve şahısların malı olmasıyla ilgili söylemler yapıyorlar. Anadolu kulüplerinin sahibi olmasından sonra büyük kulüpler için de bu söylemler yapılıyor. Ben buna karşıyım. Kulüplerin sahibi taraftarlar ve kongre üyeleridir."

"Karşı taraf çift el kaldırdı"

"Şekip Bey'in oyu fazlaydı ama karşı taraf çift el kaldırıyor. Bir heyet oluşturulur, tribüne gidilip sayarlardı. Üst tribün sayılmadı. Diğerleri organize olmuş çift el kaldırıyor."

 "Kongrede amigoluk yapılmamalı"

"Fenerbahçe delegelerinin aklı selim olması lazım, amigoluk yapmayacaklar. Kongreyi amigoluk seviyesine çevirmemek lazım. Bu Fenerbahçe'nin büyüklüğüne zarar verir. Kimsenin bunu yapmaya hakkı yok"

"Adaylıktan çekilmeyeceğim"

"Adaylıktan çekilmeyeceğim. Çekilmek falan yok. Yarın sabah statta olacağım ve seçim bitene kadar da orada oturacağım. "Ben orada kalsaydım kavga çıkacaktı. Olaylar büyüyecekti. Ben kimseden korkmam. Korkaklar her gün, cesurlar bir kez ölür. Biz bir kez öleceğiz. Biz kimlerle kavgalar etmişiz. Ben kaçmam. Ben ayrılmasaydım Fenerbahçe'ye zarar olacaktı."

"Divana gidip 50 milyon dolar teminat mektubu vereceğim. Bugün bunu söyleyecektim ama olmadı. Şampiyon olamazsak o parayı Fenerbahçe'ye vereceğim. "

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