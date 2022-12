Adidas, Kanye West olmasa da Yeezy ayakkabılarda ısrarcı

Son dönemde yaptığı açıklamalarla tartışma yaratan dünyaca ünlü rapçi Kanye West'in (45) antisemitik sözleri Adidas'ın tepkisini çekmişti.

Resmi olarak adını Ye yapan ünlü şarkıcı, Yahudi karşıtı açıklamalarda bulunmuş ve Paris Moda Haftası'na üzerinde “Beyazların Hayatı Önemlidir” yazan bir kıyafet ile katılmıştı.

Bunun üzerine West ile işbirliğini sonlandıran Adidas’tan önce, GAP ve Balenciaga gibi markalar da söz konusu açıklamalar sebebiyle ortaklıklarını rafa kaldırmıştı.

2023’TE BEKLENİYOR

Marka, “Yeezy markalı ürünlerin üretimini sonlandıracaklarını ve West ile şirketlerine yapılan tüm ödemeleri durduracaklarını” duyursa da, We Got This Covered’e göre, Adidas CFO’su Harm Ohlmeyer, Alman spor markasının “mevcut ürünle ilgili tüm tasarım haklarının yanı sıra ortaklık kapsamındaki önceki ve yeni renk gruplarının tek sahibi” olmaya devam ettiğini belirtti.

Ohlmeyer, Adidas’ın bu hakları 2023 gibi erken bir tarihte kullanabileceğini sözlerine eklerken birçok hayranın da Yeezy adını devralacağını tahmin ettiği bildirildi.

2023 ayakkabı lansmanı, Adidas’ın 2016 yılında ticari marka başvurusunda bulunduğu “SPLY-350″yi gösteren görüntülerde yer aldı.

Ayakkabıların, Yeezy tarafından ünlenen destek tabanın yanı sıra Kanye West serisinin popüler nötr/toprak tonlu renk grubuna sahip olduğu öğrenildi.

230 dolara satılması beklenen ayakkabıların Ocak 2023’te piyasaya sürülebileceği düşünülüyor.