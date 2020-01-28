AFAD: Elazığ ve Malatya'da arama kurtarma çalışmaları tamamlandı, iyileştirme çalışmaları devam ediyor

45 kişinin sağ kurtarıldığı arama kurtarma çalışmaları, enkaz altındaki son vatandaşımıza da ulaşılmasıyla tamamlanmıştır. Son durumda, deprem nedeniyle 41 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Deprem sonrasında hastanelere başvuran 1.607 vatandaşımızdan 1.523’ü taburcu edilmiş olup; 16’sı yoğun bakımda olmak üzere 84 vatandaşımızın tedavisi devam etmektedir.

Quote Message: Yürütülen iyileştirme çalışmaları kapsamında bölgeye 25.393 çadır ulaştırılırken; depremden etkilenen vatandaşlara 50.960 kişilik sıcak yemek, 22.470 kahvaltı ve 7.000 çorba dağıtılmıştır. Şu ana kadar büyüklüğü 4’ün üzerinde 22 deprem meydana gelmiş olup, toplam artçı sayısı 1.190’dır. Yürütülen iyileştirme çalışmaları kapsamında bölgeye 25.393 çadır ulaştırılırken; depremden etkilenen vatandaşlara 50.960 kişilik sıcak yemek, 22.470 kahvaltı ve 7.000 çorba dağıtılmıştır. Şu ana kadar büyüklüğü 4’ün üzerinde 22 deprem meydana gelmiş olup, toplam artçı sayısı 1.190’dır.

Quote Message: Aziz milletimizin yoğun ilgisi ile devam eden Elazığ ve Malatya Yardım Kampanyası sonucunda, banka hesaplarında 29.569.027 TL, SMS sisteminde 27.302.020 TL olmak üzere toplam 56.871.047 TL yardım toplanmıştır. Aziz milletimizin yoğun ilgisi ile devam eden Elazığ ve Malatya Yardım Kampanyası sonucunda, banka hesaplarında 29.569.027 TL, SMS sisteminde 27.302.020 TL olmak üzere toplam 56.871.047 TL yardım toplanmıştır.

Quote Message: Elazığ şehir merkezindeki son enkazda da arama kurtarma çalışmaları tamamlanmıştır. AFAD koordinasyonundaki çalışmalar için bölgeye 5.093 personel, 636 araç ve 22 arama köpeği sevk edilmiştir. Toplam 800 STK personeli de çalışmalarda görev almıştır. Elazığ şehir merkezindeki son enkazda da arama kurtarma çalışmaları tamamlanmıştır. AFAD koordinasyonundaki çalışmalar için bölgeye 5.093 personel, 636 araç ve 22 arama köpeği sevk edilmiştir. Toplam 800 STK personeli de çalışmalarda görev almıştır.