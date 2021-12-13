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Afrika' da Yılbaşı Ağacının Arasından Dünyanın En Ölümcül Yılanı Çıktı

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Yılbaşı Ağacının Arasından Dünyanın En Ölümcül Yılanı Çıktı
Afrika' da Yılbaşı Ağacının Arasından Dünyanın En Ölümcül Yılanı Çıktı

Güney Afrika'nın Cape Town kentinde yılbaşı hazırlığı yapan bir aile, süsledikleri ağacın içerisinden bir anda dünyanın en önemli yılanlarından biri fırladı. Aile üyeleri, yaşadıkları durum karşısında ne yapacağını bilemedi.

Güney Afrika'nın Cape Town kentinde ikamet eden İngiliz ailenin yılbaşı ağacı süslemeleri sırasında başına gelen olay, duyanları ürküttü. Rob ve Marcela Wild çifti ile çocukları 11 yaşındaki Edward ve altı yaşındaki Sahara, yılbaşına kısa bir süre kala evlerini süslemeye başladılar. Aile, süslemelerin en zevkli kısmı olarak adlandırdıkları yılbaşı ağacı süslemesi sırasında ise hayatlarının en zor anlarını yaşadı.

 

BİR ANDA AĞAÇTAN FIRLADI

Aile üyelerinin yılbaşı ağacını süsledikleri sırada bir anda fırlayan yılan, paniğe neden oldu. Bumslang türü yılanın saldırısından son anda kurtulan aile üyeleri, rahat bir nefes aldı. Bumslang yılanları mumba ve kobra yılanlarıyla birlikte Güney Afrika'nın en zehirli yılanı olarak biliniyor.

Yılbaşı ağacının arasından bir anda fırlayan dünyanın en ölümcül yılanı, aileyi çığlık çığlığa bıraktı

"EŞİM ÖNCE FARE ZANNETTİ"

Başlarına gelen olay hakkında açıklamalarda bulunan 55 yaşındaki Rob isimli adam, "Eşim ağacı süslediğimiz sırada bir hareketlilik fark etti. Yılbaşı ağacının üzerindeki şeyi önce fare sandı ancak yanına yaklaştığında koca bir yılan kendisine bakıyordu. Yaşadığımız korkuyu atlatmamız çok uzun sürdü" ifadelerini kullandı.

ZEHRİ HER YERDEN KAN AKITIYOR

Bumslang türü yılanlar hakkındaki bilgiler ise bir hayli ürkütücü boyutta. Buna göre bir Bumslang yılanı tarafından sokulan kişinin başta ağzı, kulağı ve burnu olmak üzere vücudundaki açık her noktadan kan fışkırmaya başlıyor.

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