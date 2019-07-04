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Ağtotur'daki kazılarda yeni bir yerleşim yeri ortaya çıkarıldı

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Ağrotur’da “Dreamer’s Bay” mevkiinde, beş yıldır sürdürülen kazı çalışmalarında yeni bir yerleşim yeri ortaya çıkarıldığı belirtildi.
Ağtotur'daki kazılarda yeni bir yerleşim yeri ortaya çıkarıldı

Politis gazetesi “Ancient Akrotiri Project” programı çerçevesinde son 5 yıldır, öğretim görevlisi Simon James’in gözetiminde, Leicester, Southampton, Kıbrıs ve Atina’daki “Kapodistriako” Üniversitelerinden arkeolog ve öğrencilerin katkılarıyla sürdürülen kazı çalışmalarının, bu yılki aşamasının tamamlandığını yazdı.

Haberde, bulgular temelinde bir liman şehrine ya da “bir kıyı devleti”ne ait olabileceği düşünülen yerleşim yerinde liman, taş ocağı ve benzeri faaliyetlerin yer aldığı “ticari ve sanayi” kompleksine ait kalıntıların ortaya çıktığından söz edildi.

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