Ağzından Türkiye'yi düşürtmeyen Arıklı'dan şaşırtıcı açıklama

Zaroğlu;” Şu anda önümüzde tek hedef var. Genel Başkanımızı ikinci tura taşımak. Bu hedefe ulaşmak için gece gündüz demeden sahada olacağız” dedi.

Yeniden Doğuş Partisi Gazimağusa Seçim Komitesini güncelleyerek ilçedeki seçim kampanyası için start verildi.



Genel Seçim Komitesi Başkanı Turan Büyükyılmaz, Mağusa İlçesini 3 ayrı bölgeye ayırdıklarını, her bölgede ve köyde alt seçim komiteleri oluşturulduğunu söyleyerek görev verilen isimleri okudu.



Buna göre Mağusa, Merkez, Kuzey Meserya ve Güney Meserya bölgeleri olarak 3 e ayrıldı ve her bölgeden ve köylerden sorumlu kişiler belirlendi.



Toplantıda konuşan YDP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkan Adayı Erhan Arıklı, 19 Ekim 2020 tarihine kadar sürecek uzun ve zor bir yarışa çıktıklarını belirterek; “Bizim nefesimiz maratona göre ayarlandı.

19 Ekimden sonra Erken Genel Seçimler için sahada kalmaya devam edeceğiz. Aylar sürecek bir maratondur bu. Herkes nefesini ona göre ayarlasın” dedi.



Arıklı Cumhurbaşkanı Akıncı ve onun yandaş kalemşörlerini de eleştirerek; “. Türkiye’nin seçimlere müdahil olmasını istemiyoruz. Türkiye’nin de böyle bir niyeti yok. Ama Akıncı’nın yandaşları küfür ve hakaretler yağdırarak Türkiye’yi ısrarla bir şekilde sahaya çekmek istiyorlar. Biz bu tuzağa düşmeyeceğiz. Türkiye’nin de bu tuzağa düşmediğini görüyor ve bundan memnunluk duyuyoruz” dedi.



Genel Sekreter Bertan Zaroğlu ise yaptığı konuşmada birlik ve beraberliğe vurgu yaparak; “Bir olursak, diri oluruz, iri oluruz. Kimse önümüzde duramaz. Ama ayrılık ve nifak bizi zayıflatır, parçalar. Kim YDP’ye zarar verecek davranış içinde olursa gözünün yaşına bakmayacak, kapının önüne koyacağız” dedi.



Zaroğlu;” Şu anda önümüzde tek hedef var. Genel Başkanımızı ikinci tura taşımak. Bu hedefe ulaşmak için gece gündüz demeden sahada olacağız” dedi.

Seçim Komite Başkanı Turan Büyükyılmaz ise yaptığı konuşmada Gazimağusa İlçesinin YDP’ nin omurgası olduğunu belirterek, burada birinci parti olmazsak hedefimizin gerisinde kalırız” dedi.