Ahilleas Dimitriadis’ten Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi’ne mektup

Titina Loizidu’nun avukatlığını da yapan Rum avukat Ahilleas Dimitriadis’in, “Varnava ve diğerleri” davasındaki davacıları temsilen Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi’ne bir mektup gönderdiği belirtildi.

Fileleftheros gazetesi, Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi’nin, Ahilleas Dimitriadis’in, Bakanlar Komitesi’ne;

“Türkiye’nin Avrupa Konseyi tüzüğünün 3’üncü maddesini ihlal ettiği” yönünde açıklama yapmaya çağıran mektubunu yayımladığını yazdı.

Habere göre Dimitriadis, mektubunda, bu açıklamanın, bir sonraki toplantının yapılacağı 17-18 Eylül öncesinde yapılmasını da talep etti.

Adil tazminat ödenmesi konusunda, Türk hükümetinin, 1974 yılından itibaren ihlal ettiği gibi göçmenlerin haklarını tamamıyla ihlal etmeye devam ettiğinin iddia edildiği mektupta, Türkiye’nin ayrıca Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin(AİHM) kararına uyması yükümlülüğünü de koşulsuz ihlal ettiği savunuldu.

Gazete, mektupta ayrıca AİHM kararlarına uyulması gerektiğine de vurgu yapıldı.