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Ahır'a seçmen kaydettiler

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Seçmen taşıma tartışmaları sürerken Hakların Demokratik Partisi (HDP) Şırnak Milletvekili Hüseyin Kaçmaz, Uludere ilçesinde harebe olan ve ‘ahır’ olarak kullanılan bir yapıya 9 AKP seçmeninin kaydedildiği ileri sürdü
Ahır'a seçmen kaydettiler

Seçmen taşıma tartışmaları sürerken Hakların Demokratik Partisi (HDP) Şırnak Milletvekili Hüseyin Kaçmaz, Uludere ilçesinde harebe olan ve ‘ahır’ olarak kullanılan bir yapıya 9 AKP seçmeninin kaydedildiği ileri sürdü.

Seçmenlerin kaydedildiğini belirttiği Özelli Mahallesi 23 numaralı yapının videosunu da paylaşan HDP Milletvekili Kaçmaz, Sosyal medya hesabı Twiterda, “AKP iktidarı öğretmenevi, polisevi, jandarma birlikleri, hayali adreslere ve metruk binalara yaptığı seçmen taşımaları sonrası hızını alamayıp kendi seçmenlerini ‘AHIRLARA’ kaydetmeye başladı. Uludere ilçemizde AKP seçmenlerinin kayıtlı olduğu ahır video görülmektedir” mesajını paylaştı.

24 Haziran seçimleri seçmen kayıtları, oy kullanımı ve şu anki seçmen kayıtları ile ilgili araştırma yapan HDP Siirt  Milletvekili Meral Danış Beştaş, dün, Hakkari’de bir daireye 1108 seçmenin kaydedildiği söylemişti. HDP Batman Milletvekili Mehmet Rüştü Tiryaki de  Iğdır’da maksimum 108 kişinin kalabileceği Polis Evi’nde 374 kişinin kaydedildiğini ifade etmişti.

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