Ahmet Davutoğlu’ndan ‘fikir ayrılığı’ açıklaması

CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, DEVA Partisi, Gelecek Partisi ve Demokrat Parti Genel Başkanlarınca oluşturulan Altılı Masa, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu’nun ev sahipliğinde dün 10’uncu kez bir araya geldi.

Bugün Halk TV canlı yayınına katılan Davutoğlu, Altılı Masa’nın cumhurbaşkanı adayına ilişkin şunları söyledi:

– Arkadaşlarla aldığımız kararlar var, onları lansmanla açıklayacağız. Cumhurbaşkanı içeriden veya dışarıdan olsun, genel başkanlar doğrudan karar süreçleri içinde imza yetkisine sahip olarak bulunacaklar. Genel başkanlar, cumhurbaşkanı kadar, cumhurbaşkanı gibi ister içerden ister dışardan olsun her stratejik kararda imza yetkisine sahip olacak.

BİR KÜLTÜR OLUŞACAK

– Bu büyük bir teminattır. Ne teminatıdır biliyor musunuz? Şimdi diyorlar ki “Altı tane birbirine benzemez insan bu ülkeyi nasıl yönetecek?” Bu ülkeyi birbirlerinin hassasiyetlerini görerek yönetecekler. Karşılıklı hassasiyetleri gözeteceğiz. Biz bir karar alırken CHP kitlesinin hassasiyetlerini gözeteceğiz, Kılıçdaroğlu bir karar alırken bizim, muhafazakar kesimin hassasiyetlerini, Sayın Akşener’le ilgili bir karar alırken ülkücü camianın hassasiyetleri… Ne olacak biliyor musunuz? Bir süre sonra bir kültür oluşacak. Toplantıda açık yüreklilikle konuşuyoruz ve sonunda uzlaşmayla çözüyoruz meseleyi.

BAŞKAN YARDIMCILARI KİM OLACAK?

Davutoğlu, “Altı lider veya bunlardan biri cumhurbaşkanı adayı olursa beş lider başkan yardımcısı mı olacak?” sorusuna işe şu yanıtı verdi:

“Bu konuyu netleştirdik. Alınacak roller tek tek spesifik roller değil ama kurumsal olarak cumhurbaşkanı ve yardımcılarının ortak süreçle, imza yetkisiyle, karar süreçlerindeki yetkisiyle cumhurbaşkanı ve yardımcılarının ağırlıkta olacağı bir yapı olacak.”

ATAMALAR HERKESİN ORTAK İMZASIYLA

Davutoğlu, kendi adaylarının cumhurbaşkanı seçilmesi halinde yaşanabilecek fikir ayrılıklarına ilişkin ise şunları söyledi:

– Cumhurbaşkanı dese ki “Ben kendi düşüncemi uygulayacağım.” Çatışma çıkar. Biz o zaman çıkarıp diyeceğiz ki “Bak biz burada usulü koymuşuz, burada karar şöyle alınacak.”

– Cumhurbaşkanı önemli bir kuruma atama yapmak isteyecek, tek başına… “Bir dakika” diyeceğiz, yok. Kim, nedir bu önemli kurumlar? Devletin üst düzey güvenlik ve ekonomi kurumlarına ortak atama yapılacak yani hepimizin imzasıyla. Dese ki “Yok ben şunu arkadaşı atıyorum.” “Bir dakika, baştan konuşmuştuk, evet senin cumhurbaşkanı olarak yetkin olabilir ama bizim kurallarımız bu.” Bu metin burada var.