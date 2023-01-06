  • BIST 5.383,03
  • Altın 1113.133
  • Dolar 18.7407
  • Euro 19.7479
  • Lefkoşa 19 °C
  • Mağusa 19 °C
  • Girne 18 °C
  • Güzelyurt 16 °C
  • İskele 19 °C
  • İstanbul 12 °C
  • Ankara 7 °C
SON DAKİKABel fıtığında doğru sanılan 10 hatalı bilgi

Ahmet Davutoğlu’ndan ‘fikir ayrılığı’ açıklaması

»
Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Altılı Masa'nın cumhurbaşkanı adayına ilişkin açıklama yaptı.
Ahmet Davutoğlu’ndan ‘fikir ayrılığı’ açıklaması

CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, DEVA Partisi, Gelecek Partisi ve Demokrat Parti Genel Başkanlarınca oluşturulan Altılı Masa, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu’nun ev sahipliğinde dün 10’uncu kez bir araya geldi.

Bugün Halk TV canlı yayınına katılan Davutoğlu, Altılı Masa’nın cumhurbaşkanı adayına ilişkin şunları söyledi:

– Arkadaşlarla aldığımız kararlar var, onları lansmanla açıklayacağız. Cumhurbaşkanı içeriden veya dışarıdan olsun, genel başkanlar doğrudan karar süreçleri içinde imza yetkisine sahip olarak bulunacaklar. Genel başkanlar, cumhurbaşkanı kadar, cumhurbaşkanı gibi ister içerden ister dışardan olsun her stratejik kararda imza yetkisine sahip olacak.

BİR KÜLTÜR OLUŞACAK

– Bu büyük bir teminattır. Ne teminatıdır biliyor musunuz? Şimdi diyorlar ki “Altı tane birbirine benzemez insan bu ülkeyi nasıl yönetecek?” Bu ülkeyi birbirlerinin hassasiyetlerini görerek yönetecekler. Karşılıklı hassasiyetleri gözeteceğiz. Biz bir karar alırken CHP kitlesinin hassasiyetlerini gözeteceğiz, Kılıçdaroğlu bir karar alırken bizim, muhafazakar kesimin hassasiyetlerini, Sayın Akşener’le ilgili bir karar alırken ülkücü camianın hassasiyetleri… Ne olacak biliyor musunuz? Bir süre sonra bir kültür oluşacak. Toplantıda açık yüreklilikle konuşuyoruz ve sonunda uzlaşmayla çözüyoruz meseleyi.

BAŞKAN YARDIMCILARI KİM OLACAK?

Davutoğlu, “Altı lider veya bunlardan biri cumhurbaşkanı adayı olursa beş lider başkan yardımcısı mı olacak?” sorusuna işe şu yanıtı verdi:

“Bu konuyu netleştirdik. Alınacak roller tek tek spesifik roller değil ama kurumsal olarak cumhurbaşkanı ve yardımcılarının ortak süreçle, imza yetkisiyle, karar süreçlerindeki yetkisiyle cumhurbaşkanı ve yardımcılarının ağırlıkta olacağı bir yapı olacak.”

ATAMALAR HERKESİN ORTAK İMZASIYLA

Davutoğlu, kendi adaylarının cumhurbaşkanı seçilmesi halinde yaşanabilecek fikir ayrılıklarına ilişkin ise şunları söyledi:

– Cumhurbaşkanı dese ki “Ben kendi düşüncemi uygulayacağım.” Çatışma çıkar. Biz o zaman çıkarıp diyeceğiz ki “Bak biz burada usulü koymuşuz, burada karar şöyle alınacak.”

– Cumhurbaşkanı önemli bir kuruma atama yapmak isteyecek, tek başına… “Bir dakika” diyeceğiz, yok. Kim, nedir bu önemli kurumlar? Devletin üst düzey güvenlik ve ekonomi kurumlarına ortak atama yapılacak yani hepimizin imzasıyla. Dese ki “Yok ben şunu arkadaşı atıyorum.” “Bir dakika, baştan konuşmuştuk, evet senin cumhurbaşkanı olarak yetkin olabilir ama bizim kurallarımız bu.” Bu metin burada var.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Financial Times’tan seçim öngörüsü: “Erdoğan dönemi bitecek mi” sorusuna yanıt verdiler04 Ocak 2023 Çarşamba 13:58
  • ABD’nin eski ulusal güvenlik danışmanından çarpıcı yorum: Erdoğan yeniden seçilirse…03 Ocak 2023 Salı 20:26
  • Kılıçdaroğlu'ndan 'yüzde 25’lik maaş zammı' tepkisi: Siz sadaka mı veriyorsunuz, bu rezil artışın hesabını vereceksiniz!03 Ocak 2023 Salı 20:19
  • Türkiye'de Bedelli askerlik ücreti 2023 için belli oldu!03 Ocak 2023 Salı 19:47
  • Erdoğan, memur ve emekli maaşlarına yüzde 25 zam yapılacağını açıkladı03 Ocak 2023 Salı 19:37
  • Türkiye'de 2023 memur ve emekli maaş zam oranı belli oldu03 Ocak 2023 Salı 12:10
  • Türkiye'de Aile Hekimleri, işten atıldıklarını yazdıkları reçetelerden öğrendi03 Ocak 2023 Salı 11:31
  • Türkiye'de Enflasyon rakamları açıklandı03 Ocak 2023 Salı 10:46
  • Putin’in yakınındakiler oyuncu çıktı: Erdoğan’a dondurma veren kadın da aralarında02 Ocak 2023 Pazartesi 22:17
  • Türkiye, İstanbul Sözleşmesi'nden resmen çıktı02 Ocak 2023 Pazartesi 19:18
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti