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AİHM: Demirtaş’ın ifade özgürlüğü ihlal edildi

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Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), HDP’nin eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş’ın ifade özgürlüğünün ihlal edildiğine hükmetti.
AİHM: Demirtaş’ın ifade özgürlüğü ihlal edildi

Oybirliğiyle alınan karara göre Türkiye, Demirtaş’a 2 bin avro (12 bin 825 lira) manevi tazminat, bin avro (6 bin 412 lira) da mahkeme masrafı ödeyecek.

Demirtaş ROJ TV’deki konuşmasında hükümet yetkililerini PKK lideri Abdullah Öcalan’ın Kürt sorunun barışçıl yollarla çözümüne ilişkin rolü hakkında değerlendirme yapmaya ve Öcalan’ın tutukluluk koşullarının iyileştirilmesine yönelik çağrı yapmıştı. Demirtaş bu konuşma sonrasında ‘terör örgütü propagandası yapmak’ suçundan 2010 yılında mahkum edilmişti. Daha sonra HDP’li siyasetçinin bu mahkumiyete ilişkin düşünce ve ifade özgürlüğünün ihlal edildiği yönünde 2011 yılında AİHM’e yaptığı bireysel başvuru kabul edilmişti.

Başvuruya ilişkin Avrupa mahkemesinin kararında, Demirtaş’a yönelik ‘terör örgütü propagandası yapmak’ suçlamasıyla başlatılan yargılamanın ‘zorunlu bir sosyal gereksinimden kaynaklanmadığı’‘gözetilen meşru ihtiyaçlarla orantılı olmadığı’ ve ‘demokratik bir toplumda gereğinin olmadığı’belirtildi.

AİHM: Demirtaş’ın tutukluluğuna son verilsin

Demirtaş daha önce de avukatları aracılığıyla serbest seçim hakkının ihlalinin tespiti talebiyle AİHM’e başvuru yapmıştı.

HDP’li siyasetçinin başvurusu 2005 yılında İnsan Hakları Derneği Diyarbakır şube başkanıyken bir televizyon programında yaptığı konuşmasına ilişkin mahkumiyet kararına dayanıyor.

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