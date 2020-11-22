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AK Partili Turan’dan açıklama: ‘Köşkü Tatar istedi’

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AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, bu önerinin KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’dan geldiğini söyledi. 
AK Partili Turan’dan açıklama: ‘Köşkü Tatar istedi’

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile MHP Lideri Devlet Bahçeli’nin kapalı Maraş’a yaptığı ziyaret sırasında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne (KKTC) yeni bir cumhurbaşkanlığı köşkü yapılması önerisi gündeme gelmişti. AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, bu önerinin KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’dan geldiğini söyledi. 

Turan, Meclis Genel Kurulu’nda önceki akşam yeni köşk önerisine ilişkin muhalefetin eleştirilerini yanıtlarken şöyle dedi:

KIBRIS’A YAKIŞIR

“Arkadaşlar, sizin gündeminiz olmayabilir ama biz Kıbrıs’ın tüm derdini gündem yapan bir ekibiz. Kıbrıs’ta daha birkaç gün önce bir daha gördük ki en az 100 yıllık bir Cumhurbaşkanlığı Köşkü içerisinde 3-4 kişinin toplantı yapabildiği, uygun uluslararası şartların olmadığı bir bina mevcut. Oranın Cumhurbaşkanı, bizim ülkemizin Cumhurbaşkanına ‘Beraber kaynaklarımızı değerlendirip Kıbrısımıza yakışır bir Cumhurbaşkanlığı köşkü yapalım’ dediğinde Rum rahatsız olur, başkaları rahatsız olur ama sizin rahatsız olmanızı inanın utanarak izliyorum. KKTC, en güzel Cumhurbaşkanlığı köşküne layık bir bağımsız devlettir. Siz istemeseniz de oraya biz yapacağız. Tüm dünyanın ulusal toplantıların, BM başta olmak üzere görüşmelerinin olacağı çok özel bir binayı oraya yapacağız.”

 

ECEVİT’İN TARİFELİ UÇAĞI

Meclis Milli Eğitim Komisyonu Başkanı, eski bakan Emrullah İşler de muhalefetin, KKTC ziyaretine 7 uçakla gidilmesi ve “Beştepe” ile ilgili eleştirilerini yanıtlarken, “Bakınız, ya biraz önce çıkan bir hatip ‘Kıbrıs’a 7 uçak…’ bilmem ne diyor. Rahmetli Sayın Ecevit’in tarifeli uçakla gittiğini övünerek söylüyor. Bu, o ülkenin fakirliğinin bir göstergesidir. Hiç yabancı devlet başkanlarının bu ülkeye gelişindeki o görkemli, devasa uçaklarını görmediniz mi?” dedi. İşler, Atatürk’ün de Çankaya Köşkü’nü yaptırdığını belirterek, “O günkü toplumun fakirliğini yoksulluğunu bir düşünün bakalım. Niçin yaptı onları? Elbette ki başka ülkelerin misafirleri geldiği zaman Türkiye’nin başının dik durması ve onların aynı şekilde, saygın bir şekilde karşılanması için yaptı” dedi. (Hürriyet)

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