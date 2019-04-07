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Akansoy: "Riskli siyasi çıkışlar, hareketler kimilerince büyük marifet sayıldı"

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"ısrar ve inatla, ray değiştirmek, her türlü çözümü görüşmek gibi riskli siyasi çıkışlar, hareketler kimilerince büyük marifet sayıldı. "
Akansoy: "Riskli siyasi çıkışlar, hareketler kimilerince büyük marifet sayıldı"

CTP Milletvekili Asım Akansoy  sosyal medya hesabından Kıbrıs sorunu ile ilgili açıklama yaptı.

İşte o açıklama;

"Kıbrıs sorununda artık "yeni fikirler" var, bu da iki ayrı devlettir, buna dayalı bir çözümdür, siyasi eşitliği biz böyle değerlendiririz, federasyon ölmüştür..." görüşünün yanlışlığını uzun süredir vurguluyoruz. Buna rağmen ısrar ve inatla, ray değiştirmek, her türlü çözümü görüşmek gibi riskli siyasi çıkışlar, hareketler kimilerince büyük marifet sayıldı. 
Şimdi Anastasiadis "yeni fikirler"ini değil Konfederasyon, değil iki ayrı devlet, "üniter devlet içinde özerk yapı"ya kaydırdığı zaman da Kıbrıslı Rumlara kızar olduk. 
Bunun böyle olacağı çoktan belliydi. 
Evet, Anastasiadis çok ciddi hata yapıyor, çözüm ile ilgili BM parametrelerinden uzaklaştığı her noktada da kendisini sonuna kadar eleştireceğiz !
Ancak "yeni fikirler" iddiasını tüm uyarılara rağmen iki ayrı devlet şeklinde ısrar ve inatla (iç kamuoyu ve dış aktörlerle) yorumlayıp öne çıkaranların, süreci iyi değerlendiremeyenlerin, bize dolaylı da olsa zaman ve pozisyon kaybettirenlerin, ilgili BM parametrelerini gözardı edenlerin Anastasiadis'i eleştirirken sağlam bir de özeleştiri yapması lazım.

İşin kolayına kaçmadan...

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