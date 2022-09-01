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Akdeniz Spor Birliği U17 Kadın Takımı hazırlanıyor

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Basketbol Federasyonu tarafından organize edilen U17 Kadın Ligi’nin başlamasına kısa bir süre kala hazırlıklar sürerken Akdeniz Spor Birliği Takımı da antrenmanlarına devam ediyor
Akdeniz Spor Birliği U17 Kadın Takımı hazırlanıyor

Akdeniz Spor Birliği U17 Kadın Takımı hazırlanıyor

Basketbol Federasyonu tarafından organize edilen U17 Kadın Ligi’nin başlamasına kısa bir süre kala hazırlıklar sürerken Akdeniz Spor Birliği Takımı da antrenmanlarına devam ediyor.

ERS MEDYA

Takım Antrenörü Hülya Pehlivan ERS Medya’ya lig ile ilgili düşüncelerini aktardı
“Önümüzdeki hafta başlayacak olan U17 kadın ligi için çok heyecanlıyız. Hedeflerimiz doğrultusunda tabi ki şampiyon olmayı çok istiyoruz.

Antramanlarımızı haftada 5 gün olarak yüksek tempoda geçiriyoruz . Tabii ki bu yaşanan pandemi süreci kadın liglerinde eksikliğe neden oldu. Amacımız daha çok kadın basketbolunu sürdürmeye çalışmaktır. Her oyuncumuz aslında kadın basketbolunun her zaman var olmasını istiyor. Bunun için oynayacaklar. Geçen sezonlardan çok bu sezon daha fazla maç hakkı sunulmasından yanayım. Yeterince maç yapamamak ne yazık ki oyuncuları kötü etkiliyor. Bu sezon Akdeniz Spor Birliği adına tüm takımlarımıza başarılar dilerim.”

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