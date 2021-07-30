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Akdoğan Belediye Başkanı Latif, Sosyal Medyadan Konuştu

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İşte Akdoğan Belediye Başkanı Ahmet Latif'in Paylaşımı;
Akdoğan Belediye Başkanı Latif, Sosyal Medyadan Konuştu

Siz öncelikle son 7 yılda Akdoğan'a kazandırdığımız araçlardan rahatsız olacağınıza ve şikayet edeceğinize ;

Sorgulayacağınız aslında çok da iyi bildiğiniz gibi benden önceki dönemde neden bu araçların alınması için ayrılan kaynağın nerelere ve kimlere kendi çıkarları, kendi siyasi menfaatleri bitmesin diye nerelerde kullanıldığıdır.

  • Kimlerin araçlarının belediye mazotuyla doldurup taşırttığınızı, SORGULAYIN...
  • Kimlerin belediyenin mazotunun çalınmasına müsaade ettiğini, SORGULAYIN...
  • Akdoğan susuzlukla boğuşurken belediyenin kuyusunu kime peşkeş çektiğinizi, SORGULAYIN

  • Doğru dürüst hizmet verebilmek için gerekli araçları olmayan belediyenin aylık ne kadar mazot parası verdiğini, SORGULAYIN...

  • 10 yıl boyunca personel maaşlarından, sosyal yatırımları kesmenize rağmen,gerekli yatırımları yapmayıp,siyasî rantınızı devam ettirebilmek adına, parayı nerelerde ve

    kimlerle kullandığınızı, SORGULAYIN...

  • Sayıştay başkanlığının 2006 yılında yapmış olduğu denetimlerde ortaya çıkan yolsuzluk ve hırsızlık tespit edilen dosyaların bulunduğu odanın da nasıl yandığını, SORGULAYIN...

    Ama merak etmeyin ; ARTIK AKDOĞAN KİŞİLERİN MALI OLMAKTAN ÇIKTI.. Zaman artık AKDOĞAN'IN AKDOĞAN'LILAR TARAFINDAN YÖNETİLDİĞİ zamandır...

    Buna da alışmanızı tavsiye ederim...

    Birşeyi daha eklemekte fayda görüyorum...

    Bu araçları benim görev sürem boyunca aldık..

    Sizden topladığımız vergilerle aldık.

    Belediyeyi hiçbir borca sokmadan aldık...

  • Dün 24 saate kadar tutuklanıyorduk yaaa... TUTUKLANMADIK.

  • Bu iftiraları atanlar beklesin pek yakında biz gerçekleri açıklıyoruz...

Saygılarımla...

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