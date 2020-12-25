Akdoğan'da Covid-19 pozitif sayısı 10'a çıktı!

Akdoğan Beleidye Başkanı Ahmet Latif açıkladı

İşte o açıklama;

Değerli Bölge ve Belde Halkım,

Bu gün için yeni bir değerlendirme yapalım.

* Dün açıklamış olduğumuz gibi covid-19 testi pozitif çıkan 8 vakamız vardı. Bu gün itibariyle maalesef bu sayı 10'a ulaştı.

Lütfen kurallara uyalım uymayanları uyaralım.

Bu vesileyle bir kez daha pozitif sonuç veren vatandaşlarımıza, gerek karantina otellerine yerleştirilen temaslılara ve temaslı yakınlarına,evde kendini izole eden tüm dost ve arkadaşlarımıza acil şifalar diler. En erken zamanda sağlıklı güzel günlere hep birlikte kavuşmamız dileğimle.