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Akel: Papazların Maaşlarının İlelebet Devlet Tarafından Ödenmesini Hükümet Hangi Mantıkla Kabul Etti?

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Temcilsiler Meclisi’nin Ekonomi Komitesi’nde papazların maaşlarına ilişkin tartışma sırasında AKEL, Rum hükümetine yönelttiği şu sorulara cevap talep etti:
Akel: Papazların Maaşlarının İlelebet Devlet Tarafından Ödenmesini Hükümet Hangi Mantıkla Kabul Etti?

• Kilisenin değeri 35 milyon avroyu aşmayan gayrimenkulüne karşılık devletin bugüne kadar 140 milyon avro ödediği anlaşmayı hükümet neden karlı bir anlaşma olarak görüyor?
• Papazların maaşlarının ilelebet devlet tarafından ödenmesini öngören bir anlaşmayı hükümet hangi mantıkla kabul etti?
• 1971’de kilisenin ekonomik sorunları nedeniyle yapılan anlaşmanın bugün artık nedenleri ortadan kalkmışken bu anlaşmanın üstelik de sonu açık bir şekilde sürdürülmesinin amacı nedir?

Bu sorulara ve daha nicesine hükümet tarafından somut bir yanıt verilmediği koşullarda herkes doğal olarak bu anlaşmanın hükümetle başpiskopos arasındaki genel al-verin bir sonucu olduğu kanaatine varacaktır.

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