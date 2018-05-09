  • BIST 100.105
  • Altın 179,768
  • Dolar 4,2800
  • Euro 5,0751
  • Lefkoşa 23 °C
  • Mağusa 24 °C
  • Girne 23 °C
  • Güzelyurt 21 °C
  • İskele 24 °C
  • İstanbul 17 °C
  • Ankara 14 °C
SON DAKİKAİşte Google'da Kıbrıs ile ilgili en çok aranan şey

Akıncı: "Güney'deki doğal gaz ile ilgili üçlü zirve Kıbrıs'ta bölünmüşlüğe hizmet eder"

»
Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Güney Kıbrıs, Yunanistan ve İsrail’in dün gerçekleştirdiği üçlü zirveye ve alınan karalara tepki gösterdi.
Akıncı: "Güney'deki doğal gaz ile ilgili üçlü zirve Kıbrıs'ta bölünmüşlüğe hizmet eder"

Akıncı, Doğu Akdeniz’deki enerji kaynakları konusunda Kıbrıs Türk Halkı ve Türkiye’yi dışlayarak barışa ve bölge istikrarına katkı yapmak mümkün değildir” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Akıncı’nın açıklaması şöyle:

“Güney Kıbrıs’ta bir araya gelen Anastasiadis-Çipras ve Netanyahu’nun “East-Med” adı verilen ve Doğu Akdeniz doğal gazının Güney Kıbrıs-Girit-Yunanistan ve İtalya güzergahından Avrupa’ya ulaştırılmasını öngören projeyi bir adım ileriye taşıdıkları anlaşılmaktadır.

Güney Kıbrıs, Yunanistan ve İsrail’in 2018 yılında söz konusu proje güzergahı için aralarında anlaşma imzalayacakları da açıklanmıştır.

Bunun ötesinde AB’nin bu projeye finansman desteği sağladığı da bilinmektedir. Daha önce de defalarca açıkladığım gibi, bu bir barış rotası değildir.

Doğu Akdeniz’deki enerji kaynakları konusunda Kıbrıs Türk Halkı ve Türkiye’yi dışlayarak barışa ve bölge istikrarına katkı yapmak mümkün değildir.

Kıbrıs açıklarındaki doğal gaz kaynaklarında Kıbrıs Türkleri’nin de hakkı vardır. Bunu ortak yarar temelinde yönetmek ve bölgedeki en kısa, en ucuz ve en hızlı inşa edilebilecek güzergah olarak Türkiye üzerinden Avrupa’ya ulaştırmak, en makul olandır.

Ekonomik akla uygun, barış ve istikrara hizmet edecek, Kıbrıs’ta çözüme katkı sağlayacak yol budur. 14 yıl önce Güney Kıbrıs’ı AB’ye tek başına almakla işlenen vahim hataya, bir yenisi daha eklenmek üzeredir.

AB’ye üyelikten sonra çözümden daha da uzaklaşan Rum tarafı, doğal gaz zenginliklerini de tek başlarına sahiplenip, Kıbrıs Türk tarafını ve Türkiye’yi dışlayarak Avrupa’ya ulaştırmayı sağlarsa, çözüm için zaten çok az olan motivasyonları hiç kalmayacaktır.

Bu gelişme, Kıbrıs’ta bölünmüşlüğe hizmet etmekten başka bir işe yaramayacaktır. Kıbrıs’ta çözüm, bölgede işbirliği ve istikrar istediğini söyleyen başta AB ve BM olmak üzere tüm uluslararası toplumu barışın, istikrarın, ekonomik aklın ve makul olanın yanında yer almaya davet ederim.”

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • BM'den Kıbrıs açıklaması05 Mayıs 2018 Cumartesi 10:15
  • HP’den Akıncıya çağrı04 Mayıs 2018 Cuma 15:07
  • Akşener'den Erdoğan'a: "Kıbrıs'ı verdin mi?"04 Mayıs 2018 Cuma 12:37
  • ​​​​​​​AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu'dan Anastasiadis'e "Saklambaç oyunundan vazgeç"03 Mayıs 2018 Perşembe 16:19
  • Guterres belgesi tartışmasına Ankara'dan ilk yorum03 Mayıs 2018 Perşembe 15:05
  • Anastasiadis belgeyi sulandırmaya çalışıyor03 Mayıs 2018 Perşembe 14:16
  • YDP: "Akıncı Türkiye’yi arkadan vurmaya mı çalışıyor?"03 Mayıs 2018 Perşembe 11:10
  • Özersay, Akıncı'nın Guterres açılımını basından öğrendik03 Mayıs 2018 Perşembe 10:29
  • Akıncı,hükümette yer alan siyasi parti genel başkanlarını kabul edecek03 Mayıs 2018 Perşembe 09:41
  • BM'den yalanlama03 Mayıs 2018 Perşembe 09:33
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti