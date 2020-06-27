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Akıncı, Lefke’yi ziyaret ederek yurttaşlarla bir araya geldi

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Akıncı, Lefke’yi ziyaret ederek yurttaşlarla bir araya geldi
Akıncı, Lefke’yi ziyaret ederek yurttaşlarla bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Lefke’yi ziyaret ederek yurttaşlarla bir araya geldi.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Lefke Belediye Başkanı Aziz Kaya tarafından karşılanan Cumhurbaşkanı Akıncı, bölge halkının ülke gündemi ve bölgenin sorunlarına ilişkin görüş ve değerlendirmelerini dinledi; düşüncelerini aktardı.

Cumhurbaşkanı Akıncı, Lefke esnafını da işyerlerinde ziyaret etti.

İki aydır koronavirüs vakasının görülmemesinin olumlu olduğunu belirten Cumhurbaşkanı, bununla birlikte mevcut sağlık altyapı imkanlarının dikkate alınarak, açılımın kontrollü bir şekilde yönetilmesinin önemine işaret etti.

Yurttaşlardan açılım süreciyle birlikte, maske kullanımı ve hijyene daha da önem verilmesini isteyen Cumhurbaşkanı Akıncı, vatandaşların sorularını da yanıtladı.

Açıklamaya göre, Lefke’nin yasal düzenlemeyle ilçe yapılmasına karşın, bunun gereklerinin yerine getirilmemesi nedeniyle yaşamaya devam ettikleri sıkıntıları dile getiren yurttaşlar, özellikle mahkeme, Sosyal Sigorta ve İhtiyat Sandığı işlemleri için kendi beldelerinde düzenli hizmet alamamaktan şikayet ettiler.

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