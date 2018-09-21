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Akıncı Muhalefet’teki parti liderleriyle bir araya gelecek

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Cumhurbaşkanlığı’nda gerçekleştirilecek görüşme saat 11.00’de başlayaca
Akıncı Muhalefet’teki parti liderleriyle bir araya gelecek

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı New York’ta yapacağı temaslar öncesinde Kıbrıs konusunda durum değerlendirmesi yapıyor. Hükümeti oluşturan siyasi partilerin liderleriyle görüşmelerine başlayan Akıncı bugün de Cumhuriyet Meclisi’ndeki Muhalefet parti liderleriyle bir araya gelecek.

Cumhurbaşkanlığı’nda gerçekleştirilecek görüşme saat 11.00’de başlayacak.

Akıncı dün hükümeti oluşturan siyasi partileri liderleriyle, Cumhurbaşkanlığı’nda yaklaşık 1 saat 15 dakikalık süren bir toplantı yapmıştı.

Toplantıya, Akıncı ile CTP Genel Başkanı ve Başbakan Tufan Erhürman, HP Genel Başkanı, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, TDP Genel Başkanı, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit ile DP Genel Başkanı ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş katılmıştı.
BM Genel Sekreteri Kıbrıs Özel Temsilcisi Elizabeth Spehar ise, New York öncesinde Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Rum Yönetimi Lideri Nikos Anastasiadis ile bir araya gelecek.

Liderlerle New York’taki temaslara ilişkin görüş alışverişinde bulunması beklenen Spehar’ın salı günü Akıncı’yla görüşmesi öngörülüyor.

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