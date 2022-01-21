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Akpınar: “Oy Kullanmak Anayasal Bir Haktır, Covıd-19 Pozitif Olan Seçmenler De Bu Haklarını Kullanabilmelidir”

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Akpınar: “Oy Kullanmak Anayasal Bir Haktır, Covıd-19 Pozitif Olan Seçmenler De Bu Haklarını Kullanabilmelidir”
Akpınar: “Oy Kullanmak Anayasal Bir Haktır, Covıd-19 Pozitif Olan Seçmenler De Bu Haklarını Kullanabilmelidir”

Demokrat Parti (DP) Girne Milletvekili Adayı Serhat Akpınar, Covid-19 testleri pozitif olan seçmenlerin de oy kullanabilmesi gerektiğini belirtti.

Akpınar yaptığı yazılı açıklamada, “Sağlık Bakanlığı 20 Ocak verilerine göre pozitif vaka oranı 5 bin 950’dir” diyerek, daha önce Yüksek Seçim Kurulu’nun temaslıların oy kullanabileceğine yönelik düzenleme yaptığını hatırlattı.

Akpınar, ancak şu ana kadar, Covid-19 testi pozitif olan seçmenlerin oylarını kullanabilmesi için herhangi bir açıklama yapılmadığını kaydetti.

Oy kullanması gereken vatandaşların yaklaşık yüzde 2,5’dan fazla bir oranının oy kullanamayacağını kaydeden Serhat Akpınar, şöyle devam etti:

“Bir başka deyişle yaklaşık 6 bin vatandaşımız anayasal hakkından mahrum kalacaktır. Hâlbuki bu hak ihlali, alınacak 20 araçlık seyyar seçim sandığı ve sağlık ekibi ile çözülebilecek bir konudur. Zaten bizim de siyaset sahnesine çıkmamızın bir nedeni insanımızın anayasal haklarının korunması ve yaşam kalitesinin yükseltilmesidir.”

Yüksek Seçim Kurulu’nu bu tedbiri almaya davet eden Akpınar, “Gerekirse Girne bölgesinde biz de gerekli araç desteğini sağlayarak, üzerimize düşen görevi yapmaya hazırız” dedi.

Akpınar ayrıca, açıklaması ile ilgili olarak uzman görüşü ve istişaresinin yapıldığını da belirtti.

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