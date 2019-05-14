AKP'li Tevfik Göksu: Biz suyu getirmeseydik İmamoğlu indirim yapabilir miydi?

AKP İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclis Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, "İstanbul'da çeşmelerden su akmasaydı, Ekrem İmamoğlu su indirimden bahsedebilir miydi? Bu şehre suyun, ulaşımın altyapısını biz getirdik" dedi.

Ekrem İmamoğlu, Nisan ayında konutlarda tüketilen suyun ilk 20 metreküpünde yüzde 40 oranında indirime gidilmesi talimatını vermişti. Hane bazlı tarifede su faturalarında yüzde 40 indirim sağlaması beklenen değişiklik İBB Meclisi’nde oybirliğiyle kabul edildi.

RS FM'de yayınlanan Yavuz Oğhan'dan Bidebunudinle programına katılan AKP İBB Meclis Grup Başkanvekili Tevfik Göksu, İmamoğlu'nun vaatlerini Binali Yıldırım'ın sahiplendiği ile ilgili eleştirileri cevapladı.

"Suyun, ulaşımın altyapısını biz getirdik"

Göksu, "Biz 2070 yılına kadar İstanbul'un bütün su altyapısını bitirdik. İstanbul'da çeşmelerden su akmasaydı, Ekrem İmamoğlu su indirimden bahsedebilir miydi? Bu şehre suyun, ulaşımın altyapısını biz getirdik" dedi.

İndirimlerin daha önce değil de neden şimdi indirim yapıldığına ilişkin de konuşan Göksu, "Çok basit bir hesap var. Siz bir işletme açsanız önce amortisman giderlerini çözersiniz sonra müşterinize daha fazla konfor sağlayacak imkanlar sunarsınız" şeklinde konuştu.

"Vatandaştan izdiham oluyor diye şikayetler aldık"

Ulaşımla ilgili indirimleri de ilk önce AKP'nin yaptığını söyleyen Göksu, "İstanbul'da en fazla yatırım yapılan alan ulaşımdır. Bütçemizin büyük bölümü ulaşıma gidiyor zaten. Öğrenci pasosundaki indirim süreç içinde çözülebilecek bir şeydi, çözüldü. Bayramlarda indirimi zaten AKP başlatmıştı. Dini bayramlarda, özel günlerde ulaşım ücretsizdi. Biz buna 19 Mayıs'ı ve sınav zamanlarını da ekledik"ifadelerini kullandı.

AKP'li Göksu milli bayramlarda neden indirim yapılmadığı sorunusu ise, "Vatandaştan çok fazla izdiham oluyor diye şikayetler aldık" diye yanıtladı.