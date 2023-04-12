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Alayköy İlkokulu Öğrencileri Yakın Doğu Oluşumu Müzelerini Ziyaret Etti

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Alayköy İlkokulu’ndan 60 öğrenci, öğretmenleriyle birlikte Yakın Doğu Oluşumu Müzelerini ziyaret ederek, 15 Nisan Dünya Sanat Günü öncesinde kültür sanatla dolu bir gün geçirdi
Alayköy İlkokulu Öğrencileri Yakın Doğu Oluşumu Müzelerini Ziyaret Etti

Alayköy İlkokulu’ndan 60 öğrenci, öğretmenleriyle birlikte Yakın Doğu Oluşumu Müzelerini ziyaret ederek, 15 Nisan Dünya Sanat Günü öncesinde kültür sanatla dolu bir gün geçirdi

Yakın Doğu Oluşumu Müzeleri, KKTC’de eğitim veren okulların öğrencilerini ağırlamaya devam ediyor. Alayköy İlkokulu’ndan 60 öğrenci, öğretmenleriyle birlikte Kıbrıs Modern Sanat Müzesi, Kıbrıs Araba Müzesi, Surlariçi Şehir Müzesi, GÜNSEL Sanat Müzesi ve Kıbrıs Herbaryum ve Doğa Tarihi Müzesi’ni ziyaret ederek, 15 Nisan Dünya Sanat Günü öncesinde bugün sanatla buluştu.

Alayköy İlkokulu öğrencilerinin ziyareti ile birlikte son iki ayda Yakın Doğu Oluşumu müzelerini ziyaret eden öğrenci sayısı da 900’ü aşmış oldu. KKTC’deki okullarda eğitim gören öğrenciler ilerleyen günlerde de sanatın ilham veren gücüyle daha yakından tanışmaya devam edecek.

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Öğrenciler, sanat, kültür ve bilim dolu saatler geçirdi!

50 binin üzerindeki sanat eseriyle sadece Kıbrıs’ın değil bölgenin en büyük çağdaş sanat müzesi olan Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’ni ziyaret eden öğrenciler, 14 Türk topluluğuna mensup sanatçıların eserlerinden oluşan zengin bir resim ve heykel koleksiyonunu yakından inceledi. Ayrıca gemi maketlerinden cam eşya ve kılıç koleksiyonuna kadar pek çok koleksiyon da büyük bir kısmı ilkokul öğrencisi olan ziyaretçilere eğlenceli anlar yaşattı. Yakın Doğu Üniversitesi kampüsünde yer alan Kıbrıs Araba Müzesi ise sahip olduğu zengin otomobil koleksiyonunun yanı sıra çeşitli makina parçalarından yapılan oyuncaklar, maket araba koleksiyonu, pedallı arabalar, Batman ve transformers figürleri ve daha pek çok eseriyle çocukların en fazla zaman geçirdiği müzelerden oldu.

Herbaryum ve Doğa Tarihi Müzesi’nde ise öğrenciler, 11 bin farklı çeşit bitki örneği, mantar çeşitleri, böcek türleri, çeşitli sürüngen türleri, deniz canlıları, fosil ve kayaçlar ile Kıbrıs’ın dağa tarihini tek çatı altında inceleme olanağı yakaladı.

Surlariçi Şehir Müzesi’ni de ziyaret eden çocuklar, Kıbrıs’ın kültürel kimliğini ve tarihini yansıtan pek çok koleksiyonun yanı sıra müze tavanlarında resmedilen Osmanlı İmparatorluğu’nun Lefkoşa’yı fethi, İngilizlerin Larnaka’ya gelişi gibi çeşitli tarihi olayları da hayranlıkla incelediler.

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