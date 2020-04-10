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Alex de Souza: Oynadığım en iyi takım Cruzeiro'ydu

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Alex de Souza: Oynadığım en iyi takım Cruzeiro'ydu
Alex de Souza: Oynadığım en iyi takım Cruzeiro'ydu

Fenerbahçe'nin efsane futbolcularından Alex de Souza, kariyerinde yer aldığı en iyi takımın takımın, 2003 yılında formasını giydiği Cruzeiro olduğunu söyledi.

Fenerbahçe'nin efsane futbolcusu Alex de Souza katıldığı canlı yayında "Oynadığın en iyi takım hangisiydi?" sorusunu yanıtladı.

Alex de Souza'ya 2003 Cruzeiro, 99 Palmeiras, Zico'nun Fenerbahçesi'nden hangisini tercih edeceği soruldu. Brezilyalı yıldız değerlendirmesinde 2003 yılının Cruzeiro kadrosunu seçtiğini söyledi.

Alex sebebini ise şu sözlerle açıkladı: "Palmeiras çok güçlüydü. Fenerbahçe ile Şampiyonlar Ligi Çeyrek Finali oynayan takım da çok güçlüydü ama seçimim 2003 Cruzeiro. Bunun sebebi orada futbol tarzımı belirledim."

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