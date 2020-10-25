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Aliyev Amerikan basınına konuştu: Ateşkesi bir şartla kabul etmeye hazırız

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Aliyev Amerikan basınına konuştu: Ateşkesi bir şartla kabul etmeye hazırız
Aliyev Amerikan basınına konuştu: Ateşkesi bir şartla kabul etmeye hazırız

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Amerikan haber kanalı Fox News ile söyleşisinde Dağlık Karabağ ihtilafını değerlendirdi. Aliyev, koşulsuz bir ateşkesi kabul edip etmeyecekleri sorusuna "Ateşkes istiyoruz, topraklarımızı geri istiyoruz. Ermenistan, bu toprakları özgür bırakmayı kabul etmeli" yanıtını verdi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan'ın Dağlık Karabağ'da işgal ettiği topraklardan çekilmesi halinde ateşkese hazır olduklarını söyledi. İki ülkenin dışişleri bakanlarının Washington'da temaslarda bulunmasının ardından Amerikan televizyon kanalı Fox News'a konuşan Aliyev,  Ermenistan'ın Dağlık Karabağ'dan çekilmesi şartını vurgulayıp "Bir ateşkesi kabul etmeye hazırız" dedi.

'BUGÜN KABUL ETMEYE HAZIRIZ'

Aliyev, "Ateşkese bir şans daha verir misiniz?" sorusuna şu yanıtını verdi: "Evet, hazırız. Bunu birçok kez kamuoyu önünde söyledim. Bugün ateşkesi kabul etmeye hazırız. Fakat aynı zamanda Ermenistan ve başbakanı da, ABD, Rusya ve Fransa'nın ortaya koyduğu temel ilkelere bağlı olduklarını söylemeli" dedi.

BM KARARLARINI HATIRLATTI

Aliyev, koşulsuz bir ateşkesi kabul edip etmeyecekleri sorusuna ise "Ateşkes istiyoruz, topraklarımızı geri istiyoruz. Ermenistan, bu toprakları özgür bırakmayı kabul etmeli" yantını verdi. Azerbaycan Cumhurbaşkanı, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin Ermenistan'a, işgal ettiği Azerbaycan topraklarından koşulsuz olarak çekilme çağrısı yaptığı 1993 tarihli kararına dikkat çekti.  

'PARALI ASKERE İHTİYACIMIZ YOK'

Aliyev, Azerbaycan ordusu tarafından sivillerin vurulduğu suçlamalarını da "İntikam alacağımızı söyledik ama savaş sahasında... Sivilleri öldürmüyoruz. İbadethaneleri hedef almıyoruz" dedi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı, Türkiye'nin ihtilaftaki rolüne ilişkin bir soruya da, "Pozisyonumuz şu; bölgesel ülkeler ihtilafa doğrudan müdahaleden uzak durmalı. İhtilafın uluslararası hale getirilmesine tamamen karşıyız" yanıtını verdi. Aliyev, Türkiye'nin bölgeye 'paralı asker gönderdiğine' dair iddialara da "Paralı askerlere ihtiyacımız yok. Tüm bunlar, ülkenin imajına zarar vermeyi ve savaş sahasındaki askerlerin cesaretini azaltmayı amaçlıyor" dedi.

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