Alman polisi, İsrail'de kimyasal saldırı planı yapan bir Suriyeli'yi gözaltına aldı

Alman polisi İsrail'de kimyasal saldırı düzenleme planı yaptığı suçlamasıyla bir Suriyelinin Berlin'de gözaltına alındığını duyurdu.

Alman medyasına göre 21 yaşındaki Suriyeli IŞİD'e militan kazandırmak için faaliyet yürütüyordu.

Alman medyasına konuşan bir polis sözcüsü, İsrail'de kimyasal saldırı planı yaptığı suçlamasıyla 21 yaşındaki bir Suriyeli'nin geçen hafta Berlin'de gözaltına alındığını duyurdu.

Bild gazetesinin haberine göre, Libya'dan sahte pasaportla ülkeye gelen ve daha önce hırsızlık suçundan gözaltına alınan Suriyeli şahsın, IŞİD'e militan kazandırmak için faaliyet yürütüyordu.

Bild, Alman İstihbarat Servisi'nin (BND) şüpheli hakkında yabancı bir müttefikinden istihbarat aldığını ve bu bilgiyi yerel yetkililere gönderdiğini belirtti. Ardından da şüphelinin telefonu dinlenmeye başlandı.

Polis ayrıca Suriyeli şüphelinin gözaltına alındığı sırada saldırı suçlamasından arandığını da kaydetti.

Polis, kimlikleri açıklanmayan bu 2 kişinin Daniamarka'dan IŞİD'e drone ve diğer ekipmanları gönderen daha geniş bir grubun üyeleri olduğundan şüpheleniliyor. Şüphelilere yurtdışındaki terör gruplarıyla işbirliği girişimi suçlaması da yöneltildi.

IŞİD'in Suriye ve Irak'taki saldırılarında giderek daha fazla drone kullandığı da belirtiliyor.

Son gelişme Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da, saldırılarda kullanılması amacıyla IŞİD'e insansız hava aracı (drone) göndermeye suçlanan iki kişinin gözaltına alınmasından 2 gün sonra yaşandı.