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Almanya’da Covid-19 vaka sayısı 5 ayın zirvesine çıktı

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Koronavirüs vaka sayılarındaki artış endişeye yol açıyor.
Almanya’da Covid-19 vaka sayısı 5 ayın zirvesine çıktı

Koronavirüs vaka sayılarındaki artış endişeye yol açıyor. Almanya’da Covid-19 vakaları 5 ayın zirvesine çıkarken, yoğun bakımların alarm verdiği bildirildi. Rusya kapanma, AB ise aşı karşıtlarına mücadele kararı aldı.

Almanya'da koronavirüs vaka sayısındaki artış nedeniyle Mayıs ayından sonra ilk kez yedi günlük insidans değeri yüzde 95,1'e çıkarken, yoğun bakımlarda yoğunluk yaşandığı bildirildi.

Robert Koch Enstitüsü, bugün yaptığı açıklamada bir günde 19 bin 572 yeni vakanın tespit edildiğini, koronavirüs nedeniyle son 24 saatte hayatını kaybedenlerin sayısının ise 116'ya çıktığını duyurdu. Bu sayılar, Haziran ayından bu yana ilk kez Covid-19 kaynaklı ölümlerde en yüksek seviyeyi yansıtıyor.

Almanya'da sadece bir hafta içinde günlük can kaybı sayısının iki katına çıkması, vaka sayılarında artış yaşanması, hastanelerin yoğun bakım ünitelerini de teyakkuza geçirdi. Hastanelerde özellikle yeterli sayıda sağlık personelinin bulunmaması nedeniyle sıkıntılar yaşandığı belirtiliyor.

AB'de mücadeleyi güçlendirme kararı

Koronavirüs vaka sayılarında yeniden yaşanan tırmanış, Covid-19 salgını ile mücadeleyi gündemine alan Avrupa Birliği liderlerinin Brüksel'deki zirvesinde de gündeme geldi.

Zirvede aşılamaya hız verilmesi konusunda görüş birliğine varan liderler, aynı zamanda aşı karşıtlarına karşı kararlılık sergilenmesi, aşılanma konusunda tereddütleri olanların da şüphelerinin giderilmesine dönük çabaların artırılması konusunda anlaştı.

AB üye ülkeleri arasında aşılanma oranları büyük farklılık gösteriyor. Avrupa Bulaşıcı Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi'ne (ECDC) göre Bulgaristan'da koruma için gerekli iki doz aşısını yaptırmışların oranı yüzde 24. Buna karşın AB ortalamasında bu oran yüzde 75. Hatta Portekiz ve Malta'da bu oran yüzde 90'ı buluyor.

Moskau | Coronavirus | Desinfektion

Rusya yeniden kapanıyor

Covid-19 kaynaklı en yüksek vaka sayıları ve ölümlerin kaydedildiği ülkelerden Rusya da yeniden kapanıyor.

Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, ilk aşamada bir hafta olmak üzere ülke genelinde ücretli tatil ilan etmesinin ardından, başkent Moskova'da da market ve eczaneler gibi günlük temel ihtiyaçların karşılanmasına imkan veren dükkanlar dışında kapanma kararı alındı.

Putin, ölümlerin aşılanma oranının çok düşük olmasından kaynaklandığını söyleyerek Rus halkına aşılanma çağrısı yaptı.

Sputnik V adını taşıyan aşıyı üreten ülke olmasına rağmen Rusya'da aşılanma oranları sadece yüzde 35.  Uzmanlar bu nedenle salgının bilançosunun ağırlaşacağı uyarısında bulunuyor.

Vaka sayısının bir günde 40 bine ulaştığı Rusya'da tek bir günde koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı bini geçti.

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