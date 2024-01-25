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Almanya'nın nüfusu 2023'te rekor tazeleyerek 84,7 milyona ulaştı

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Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis), 2023'te ülkede nüfusun 300 bin kişi artarak 84,7 milyonla rekor seviyeye ulaştığını açıkladı.
Almanya'nın nüfusu 2023'te rekor tazeleyerek 84,7 milyona ulaştı

Nüfus artışına ilişkin 2023 öncü verileri duyuran kurum, artışın 2012 ile 2021 yılı arasındaki süreçle paralellik gösterdiğini, bununla birlikte 2022'deki rekor artışa kıyasla "zayıf" kaldığını belirtti.

Destatis ayrıca Almanya'ya net göçün 2023'te 710 bin kişiye yaklaşacağını tahmin etti.  Bu rakam 2022'de 2,7 milyon olarak kayıtlara geçmişti. 

Göç edenlerin yarısından daha azı olan 1,2 milyon kişi Almanya'dan ayrılmıştı. 

Destatis tarafından, Almanya'da geçen yıl 680 bin ile 710 bin arasında doğum ve 1 milyon 20 bin ölüm gerçekleştiği tahmininde bulunuldu.

Ülkeye olan net göç, düşük doğum oranını ve yaşlanan nüfusu telafi etti. 2023'te bir önceki yıla göre doğum yüzde 7, ölüm oranı ise yüzde 4 düştü.

2022 Ukrayna savaşı

Rusya'nın 2022 başlarında Ukrayna'yı işgal etmesi birçok Ukraynalının Almanya'ya sığınmasına yol açtı.  

Almanya Federal Göç ve Mülteciler Dairesi (BAMF) tarafından 2022'de yayınlanan Göç Raporu'na göre net göç, kayıtların tutulmaya başlandığı 1950 yılından bu yana en yüksek seviyesine (1,5 milyon) ulaşmıştı.

BAMF'a göre bunun başlıca nedeni Ukrayna'daki savaş oldu. Ukraynalı mülteciler tüm göçmenlerin yüzde 41'ini oluşturmuştu. Aynı dönemde Romanya (yüzde 8), Polonya (yüzde 4) ve Türkiye'den (yüzde 3) de göç olmuştu.

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