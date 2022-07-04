  • BIST 2.405,98
  • Altın 976.012
  • Dolar 16.7842
  • Euro 17.4786
  • Lefkoşa 33 °C
  • Mağusa 33 °C
  • Girne 31 °C
  • Güzelyurt 29 °C
  • İskele 33 °C
  • İstanbul 26 °C
  • Ankara 25 °C
SON DAKİKAHalil Falyalı soruşturması tamamlandı

Almanya'nın Rus gazına alternatifi "termos kule"

» »
Rus gazına alternatif çözümler arayan Almanya'da devasa "termos kule" inşa ediliyor. 56 milyon litre suyu 13 saat boyunca sıcak tutabilen devasa yapının, Berlin'de yaşayanların ısınma ve sıcak su ihtiyacının karşılanmasına destek olması planlanıyor.
Almanya'nın Rus gazına alternatifi "termos kule"

Rusya'dan gaz ve petrol tedarikine alternatif yollar arayan Almanya, kışın yaşayabileceği sıkıntılara önlem almaya çalışıyor.

Başkent Berlin'de "termos kule" inşa ediliyor.

Berlin'de Spree nehri kıyısına inşa edilen 45 metre yüksekliğinde olan yapı, güneş ve rüzgar enerjisi ile kaynama noktasına yakın ısıtılan 56 milyon litre suyu tutma kapasitesine sahip.

 

Fotoğraf: AP

 

 

 

50 milyon euroluk tesis,

Yapının öne çıkan özelliği ise bu miktarı, 13 saat boyunca sıcak tutabiliyor olması.

50 milyon euroluk tesis, 200 megavatlık bir termal kapasiteye sahip olacak.

 

Fotoğraf: AP

 

 

 

Avrupa'nın en büyük ısı depolama tesisi olacak

Termos kule, yaz aylarında Berlin'in sıcak su ihtiyacının büyük kısmını, kışın da ısınma ihtiyacının yüzde 10'unu karşılayabilecek.

Tesis yıl sonunda tamamlandığında Avrupa'nın en büyük ısı depolama tesisi olması olacak.

Benzer bir proje de Hollanda'da plan aşamasında bulunuyor.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Stoltenberg açıkladı: Türkiye ve Yunanistan birlikte çalışacak30 Haziran 2022 Perşembe 20:41
  • Fransa’da havalimanlarında grev krizi: Uzun kuyruklar oluştu30 Haziran 2022 Perşembe 19:52
  • Almanya, Türkiye’nin yeşil ışık yakmasından memnun29 Haziran 2022 Çarşamba 21:04
  • Türkiye’nin NATO kararı sonrası Yunanistan’dan ilk tepki29 Haziran 2022 Çarşamba 17:59
  • İsveç’te muhalefet Türkiye’yle anlaşmaya tepkili29 Haziran 2022 Çarşamba 16:23
  • Almanya Başbakanı Scholz: Putin bu savaşı kazanmamalı28 Haziran 2022 Salı 21:48
  • Yunanistan’da 4 noktada orman yangını28 Haziran 2022 Salı 21:32
  • Almanya’da 101 yaşındaki Nazi gardiyanına hapis cezası28 Haziran 2022 Salı 18:25
  • G7 liderleri Putin ile böyle alay etti27 Haziran 2022 Pazartesi 23:05
  • UNESCO'dan Mali'deki iklim değişikliğiyle mücadele için 08 milyon dolarlık 9 proje27 Haziran 2022 Pazartesi 13:11
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti