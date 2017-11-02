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Alnar bronz madalyayı garantiledi

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Alnar bronz madalyayı garantiledi
Oynadığı dört karşılaşmadan da galibiyet ile ayrılmayı başaran Mustafa Alnar Yarı finale yükselme başarısı gösterdi. Alnar final mücadelesinde Honkong’lu sporcu Robbie James JoaquinCapito ile karşılaşacak

Dünya Gençler Bilardo Şampiyonası’nda mücadele eden sporcumuz Mustafa Alnar Bronz Madalyayı garantiledi.

Dünya Bilardo Birliği WPA tarafından Moskova’da gerçekleştirilen 2017 Gençler Dünya Şampiyonası’nda ülkemizi KKTC Bayrağı altında temsil eden sporcumuz Mustafa Alnar çıktığı 4 karşılaşmanın dördünü de farklı kazanarak Yarı Final’e yükseldi. Çeyrek Final maçında ev sahibi Rusya’nın favori sporcusunu 9-4 lük skor ile geçmeyi başaran sporcumuz bu başarısı ile Yarı Finale yükselerek Bronz Madalyayı ülkemiz adına garantiledi. Mustafa Alnar Yarı Final maçını kazanması halinde bu gün (02.11.2017, Perşembe) KKTC saati ile 10:00’da Dünya Gençler Şampiyonası Finali’nde mücadele edecek. 

Sporcumuz Mustafa Alnar üç galibiyetin ardından yükseldiği Çeyrek Final karşılaşmasında Rusya sporcusu DimitriyShkudov karşısında ilk çeyrekte 1-2 yenik duruma düştükten sonra toparlandı ve rakibine şans vermeden durumu 6-2’e taşıdı. 9. ve 10. setlerde iyi savunma yapan DimitriyShkudov durumu 6-4 yaptı. Rakibinin bu karşılığı üzerine mola alan sporcumuz moladan döndükten sonra neredeyse rakibini hiç masaya kaldırmadan 11., 12. ve 13. setleri peş peşe alarak maçı 9-4 kazanmayı başardı. Mustafa Alnar’ın performansı izleyenler tarafından takdir topladı.

Mustafa Alnar Yarı Final maçında Honkong’lu rakibi Robbie James JoaquinCapito ile karşılaşacak. Diğer Yarı Final karşılaşmasında ise Hersek’ten SanjinPehlivanovic Polonya’dan WictorZielinsky ile karşılaşacak. Elde edilen bu sonuçlarla, KKBF’nun üye bulunduğu Avrupa Kıtası Örgütü, Avrupa Cepli Bilardolar Federasyonu EPBF Yarı Finale yükselen 4 sporcudan üçünün Avrupa Kıtası’ndan olmasından dolayı çok memnun.

Sporcumuz Mustafa Alnar Dünya Gençler Şampiyonasında çıktığı dört karşılaşmanın dördünü de farklı sonuçlarla kazanarak tüm Kıta temsilcileri ve Federasyon Başkanlarının ilgisini çekmeyi başardı. Alnar’ın üst üste kazanarak ülkemize gurur yaşattığı maçlar sırasıyla şöyle:

Mustafa Alnar

 

7

0

 

Grove Stephanus

NORTH CPRUS

SAUTH AFRICA

 

Roman Grishin

2

7

Mustafa Alnar

RUSSIA

NORTH CYPRUS

 

Mustafa Alnar

7

3

Roberts Eric Andrew Browning

NORTH CPRUS

U.S.A.

 

Mustafa Alnar

7

4

DimiriyShkudov

NORTH CPRUS

RUSSIA

 

Dünya Gençler Şampiyonasında Sporcumuz Mustafa Alnar’ın ülkemizi temsil ettiği U17 kategorisinde mücadele eden ülkeler şunlar; Kostarika, Chanise-Taipei, Güney Afrika, Suudi Arabistan, Kanada, Ukrayna, Amerika Birleşik Devletleri, Kuzey Kıbrıs, Kore, Kuracao, Bonaire, Polonya, Honkonk, Rusya, Bosna-Hersek, Belarus.

 

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