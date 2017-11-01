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Alnar Moskova'da çeyrek final’de!

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Alnar Moskova'da çeyrek final’de!
Dünya Bilardo Birliği WPA tarafından Moskova’da gerçekleştirilen 2017 Gençler Dünya Şampiyonası’nda mücadele eden sporcumuz gözünü madalyaya dikti.

Şampiyonanın ilk gününde üst üste iki galibiyet alarak dikkatleri üzerine toplayan sporcumuz Mustafa Alnar dün oynadığı kritik maçtan da galibiyet elde ederek adını Çeyrek Finale yazdıran ilk sporcu oldu.

Elde ettiği üç galibiyet sonrasında Dünya Şampiyonasında Çeyrek Finale yükselen Mustafa Alnar bugün KKTC Saati 13:00 de madalya maçına çıkacak. Alnar’ın rakibi yenilenler grubunda gerçekleşecek bir dizi maç sonrası kura yöntemi ile belirlenecek.

Sporcumuz Mustafa Alnar Amerika Birleşik Devletleri sporcusu Roberts Eric Andrew Browning karşısında 0-1 yenik duruma düştükten sonra toparlandı ve rakibine şans vermeden durumu 4-1’e taşıdı.

6. Ve 7. setleri rakibine kaybeden Alnar, karşılaşmasın son çeyreğinde üç set üst üste alarak karşılaşmadan 7-3 galip ayrıldı. Mustafa’nın Çeyrek Final’e kalması Avrupa Takımı içerisinde de sevinçle karşılandı. Mustafa Alnar gibi hiç maç kaybetmeden galipler grubundan Çeyrek Final’e yükselen sporcular şunlar oldu: Belarus’tan VladislavShopik, Honkonk’tan Robbie James JoaquinCapito ve Bosna Hersek’ten Sanjin Pehlivanovic.

Dünya Gençler Şampiyonasında Sporcumuz Mustafa Alnar’ınülkemizi temsil ettiği U17 kategorisinde mücadele eden ülkeler şunlar;

Kostarika, Chanise-Taipei, Güney Afrika, Suudi Arabistan, Kanada, Ukrayna, Amerika Birleşik Devletleri, Kuzey Kıbrıs, Kore, Kuracao, Bonaire, Polonya, Honkonk, Rusya, Bosna-Hersek, Belarus.

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