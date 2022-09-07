Alperen Güner, GAÜ’de

Tonguç KOTAK/ARENASPORKOLİK

Basketbolda transfer dönemi devam ederken Girne Amerikan Üniversitesi geçtiğimiz sezon Soyer forması giyen Alperen Güner ile anlaştı.

Geçtiğimiz sezona Soyer’de başlayan ve sezon sonuna doğru sakatlanan Alperen Güner ile temas kuran Girne Amerikan Üniversitesi genç oyuncu ile anlaşma sağladı.

Koç Halit Kıryağdı’nın da eski öğrencisi olan ve Türkiye’de yer alşan Alperen ile temasa geçilerek her konuda anlaşma sağlandı.

Alperen, KKTC’ye gelir gelmez yeni takımına imza attırılılacak.