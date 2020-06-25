“Altının 2 bin dolara kadar yükselmesi mümkün"

Önemli altın rafinerisi ve tüccarı MKS PAMP Group'a göre altına yönelik yatırım talebi, özellikle Batı'da 2021 başına kadar büyük bir ihtimalle güçlü kalacak.

MKS Dubai idari direktörü Frederic Panizzutti, Metals Focus danışmanlık şirketi tarafından Çarşamba günü internet üzerinden yapılan bir seminerde tüm dünyadaki teşvik önlemleriyle piyasaya verilen bol miktarda likidite ile düşük veya negatif reel faizlerin yüksek enflasyona neden olacağını belirterek, altının cazibesinin artacağını söyledi.

MSK altın fiyatlarının gelecek 12 ay içerisinde onsu 1,850 dolara tırmanacağını tahmin ediyor. Ayrıca MKS'ye göre altının 2 bin dolara kadar yükselmesi de mümkün.

Altın fiyatlarında bu yıl başında görülen kar realizasyonuna rağmen birçok satıcı, Koronavirüs enfeksiyonlarında ikinci dalga endişesi, ABD seçimlerine ilişkin belirsizlik ve düşük reel faizler nedeniyle yeniden alım yaparak ralliye katılıyor.

Spot piyasada işlem gören altın Perşembe günü TSİ 12:10'da yüzde 0.08 artıda onsu 1,762.54 dolardan işlem gördü. altında tüm zamanların zirvesi 1,921.17 dolar ile Eylül 2011'de görülmüştü.