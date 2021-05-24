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Amcaoğlu:Gelecek yılın dört dönem olmasını planlıyoruz

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Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu, BRT’nin Meclis’te yayınlanan 50+1 programında Levent Kutay’ın sorularını yanıtladı.
Amcaoğlu:Gelecek yılın dört dönem olmasını planlıyoruz

Yazılı açıklama ile önümüzdeki dönemi duyurduklarına dikkati çeken Amcaoğlu, ek bilgi olarak önemli detaylar paylaştı. Amcaoğlu, pandemi nedeniyle eğitimde ciddi bir kayıp olduğuna dikkat çekerek, gelecek yılı 4 dönem olarak planladıklarını söyledi.

Amcaoğlu, “6-7 Eylül olarak planladığımız yeni yılda iki değil dört dönem hedefliyoruz. İlk dönemde yaşananların kayıpların telafi edilmesini istiyoruz. Çalışmalarımız sürüyor. Gerekli istişareleri de sendikalarla gözden geçireceğiz.” dedi.    

Amcaoğlu, “son 10 yılda tek okul inşa edildi. Her ilçeye altyapı desteği… Karakum’daki Karkas 1 ay sonra teslim alacağız. İskele Maarif Koleji, İskele Yakın Doğu Koleji, Mağusa Yakın Doğu Koleji gibi yeni okullarla eğitimimiz daha da güçlenecektir.

Eğitim, Hababam Sınıfı’nda izlediğimiz gibi bahçede, ağaçların altında, ya da evde ekranlarda sürdüremeyiz. Yatırımlarımızı artırarak, öğretmenler ve öğrencileri yüzyüze buluşturmaktan başka gayemiz yoktur” diye konuştu.  

Eğitime Bulaşıcı Hastalıkları üst Kurulu’nun kararları doğrultusunda yön vermeye çalıştıklarını ifade eden Amcaoğlu, aşı konusunda taleplerinin sürdüğünü, Sağlık Bakanlığı’nın istediği aşı listelerini verdiklerin belirtirken, Anavatan Türkiye’nin yapmış olduğu aşı anlaşmalarına bakıldığında, KKTC’de de gelecek yıl aşısız eğitim öngörmediklerini açıkladı.

Yeni dönemde bazı özel okulların fiyatlara zam yapacağı haberlerin anımsatılması üzerine Amcaoğlu, özel okulların yetkilileri ile önümüzdeki günlerde bir toplantı yapacaklarını söyledi.

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