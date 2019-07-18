Amerikan F-35 jeti, Rus Su-35 ile karşılaşsa ne olur?

Amerikan National Interest dergisi editörlerinden Dave Majumbar, ABD'nin yeni nesil F-35 jetleri ile Rusya'nın 'Super Flanker' olarak da bilinen Su-35 savaş uçaklarını karşılaştırdı.

"Bir grup F-35, havada Su-35'ler ile karşılaşsa onlara karşı ne yapabilirdi?" diye soran Majumbar, F-35'lerin düşman jetlerle 'yakın temas' için tasarlanmadığını belirtip, sorusunu şöyle yanıtladı:

"Böyle bir karşılaşma durumunda F-35'ler güçlü bir ihtimalle rotalarını değiştirip F-22'leri yardıma çağırırdı (Zira F-22'ler özellikle havada üstünlük kazanmak için tasarlandı). Bu sırada F-35'ler de asıl görevlerini yerine getirmek için kendi yollarına giderdi."

'KARTLARINI DOĞRU OYNARSA SU-35 KARŞISINDA DAYANABİLİR'

Bu arada F-22'lerin yardıma yetişmemesi durumunda neler olabileceği hakkında da tahmin yürüten Majumbar, "F-35'ler kartlarını doğru oynarsa, yine de Su-35'ler karşısında dayanabilir. Ancak bunun için jetlerin sensörlerini kullanması lazım. Nitekim şansı, zayıf noktaları olan görüş mesafesine bırakmamalılar" ifadelerini kullandı.