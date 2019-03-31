  • BIST 93.784
  • Altın 231,970
  • Dolar 5,6359
  • Euro 6,3264
  • Lefkoşa 14 °C
  • Mağusa 16 °C
  • Girne 17 °C
  • Güzelyurt 13 °C
  • İskele 16 °C
  • İstanbul 11 °C
  • Ankara 12 °C
SON DAKİKA“KKTC’de İş Sağlığı ve Güvenliği’nin Gelişimi ve Sektör Uygulamaları Sempozyumu” yapıldı

Anadolu Ajansına göre her yerde AKP önde(!) #Seçim2019

»
2019 yerel seçimlerinde ilk sonuçlar gelmeye başladı. Anadolu Ajansı yine şaşırtmayarak her seçimde olduğu gibi oy oranlarını, 'AKP adayları yüzde 70 üzerinde' olarak açıklamaya başladı.
Anadolu Ajansına göre her yerde AKP önde(!) #Seçim2019

2019 yerel seçimlerinde ilk sonuçlar gelmeye başladı. Anadolu Ajansı yine şaşırtmayarak her seçimde olduğu gibi oy oranlarını, 'AKP adayları yüzde 70 üzerinde' olarak açıklamaya başladı.

Bu seçimin sonuçları da tüm yayın kuruluşları tarafından iktidarın haber ajansı olan AA’nın açıklayacağı verilere göre değerlendirilecek.

Daha önceki seçimlerde de yaşandığı gibi bu sefer de AA, AKP’nin adaylarını yüzde 70’in üzerinde oy oranlarıyla açıklamaya başladı. İstanbul’da Binali Yıldırım’ı %78,57’yle önde gösterdiler.

Etiketler: , , , , , , , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi bariyerlerle kapatıldı #Seçim201931 Mart 2019 Pazar 18:09
  • Kars'ta bir kişi, oy kullanırken cep telefonunu seçim sandığına düşürdü #Seçim201931 Mart 2019 Pazar 17:47
  • Türkiye Komünist Partisi Tunceli il Belediye Başkanlığını kazanma üzere31 Mart 2019 Pazar 17:39
  • İmamoğlu ile Kaftancıoğlu’ndan ortak açıklama: Şimdiden İstanbul’a hayırlı olsun!31 Mart 2019 Pazar 17:13
  • Türkiye'de yerel seçim. Oylar sayıma başlandı #Seçim 201931 Mart 2019 Pazar 17:08
  • 32 ilde sandıklar kapandı #Seçim 201931 Mart 2019 Pazar 16:16
  • Diyarbakır''da muhtar adayları arasında çıkan kavgalarda toplamda 33 kişi yaralandı #Seçim201931 Mart 2019 Pazar 14:51
  • Türkiye'de seçim: Açık oy kullanma tartışmasında 3 ölü #Seçim201931 Mart 2019 Pazar 14:08
  • Kadıköy'de seçim kavgası: 1 kişi bıçaklandı31 Mart 2019 Pazar 13:59
  • Türkiye'de oy verme işlemleri başladı.Cem Yılmaz:Biz kazanacağız(video)31 Mart 2019 Pazar 13:08
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti