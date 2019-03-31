Anadolu Ajansına göre her yerde AKP önde(!) #Seçim2019

2019 yerel seçimlerinde ilk sonuçlar gelmeye başladı. Anadolu Ajansı yine şaşırtmayarak her seçimde olduğu gibi oy oranlarını, 'AKP adayları yüzde 70 üzerinde' olarak açıklamaya başladı.

2019 yerel seçimlerinde ilk sonuçlar gelmeye başladı. Anadolu Ajansı yine şaşırtmayarak her seçimde olduğu gibi oy oranlarını, 'AKP adayları yüzde 70 üzerinde' olarak açıklamaya başladı.

Bu seçimin sonuçları da tüm yayın kuruluşları tarafından iktidarın haber ajansı olan AA’nın açıklayacağı verilere göre değerlendirilecek.

Daha önceki seçimlerde de yaşandığı gibi bu sefer de AA, AKP’nin adaylarını yüzde 70’in üzerinde oy oranlarıyla açıklamaya başladı. İstanbul’da Binali Yıldırım’ı %78,57’yle önde gösterdiler.