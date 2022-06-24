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Anadolu Üniversitesi'nin Lefkoşa Kampüsü'nde mezuniyet töreni yarın

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Anadolu Üniversitesi'nin Lefkoşa Kampüsü'nde mezuniyet töreni yarın gerçekleştirilecek.
Anadolu Üniversitesi'nin Lefkoşa Kampüsü'nde mezuniyet töreni yarın

 

Anadolu Üniversitesi Lefkoşa Kampüsü'nde yarın, 2021 2022 Öğretim Yılı Yüksek Lisans, İktisat, İşletme ve Açıköğretim Fakültelerinin mezuniyet töreni düzenleniyor.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Açıköğretim Sistemleri 40 yıl etkinliklerinde, Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal ve yardımcılarının katılacağı 2021 2022 Öğretim Yılı Yüksek Lisans, İktisat, İşletme ve Açıköğretim Fakültelerinin mezuniyet töreni yarın saat 19:00 Anadolu Üniversitesi Lefkoşa Kampüsünde yapılacak.

 

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