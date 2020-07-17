  • BIST 118.525
  • Altın 398,800
  • Dolar 6,8522
  • Euro 7,8337
  • Lefkoşa 34 °C
  • Mağusa 33 °C
  • Girne 31 °C
  • Güzelyurt 31 °C
  • İskele 33 °C
  • İstanbul 26 °C
  • Ankara 30 °C
SON DAKİKAPCR test ücretlerinde indirim!

Anastasiadis: "AB, Doğu Akdeniz'de Türkiye'yi 'yatıştırma' siyasetini denedi ancak başarısız oldu"

» »
Anastasiadis: "AB, Doğu Akdeniz'de Türkiye'yi 'yatıştırma' siyasetini denedi ancak başarısız oldu"
Anastasiadis: "AB, Doğu Akdeniz'de Türkiye'yi 'yatıştırma' siyasetini denedi ancak başarısız oldu"

Kıbrıs Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Nikos Anastasiadis, Avrupa Birliği'nin (AB) Doğu Akdeniz'de, Türkiye'ye karşı sürdürdüğü 'yatıştırma' siyasetinin denendiğini ancak 'başarısız' olunduğunu ifade etti.

Cyprus Mail'in haberine göre, AB Konseyi Zirvesi nedeniyle Brüksel'de Yunanistan Başbakanı Kiriakos Mitsotakis ile görüşen Anastasiadis, AB'nin söz konusu siyasetinin başarısız olduğunu altını çizerek, liderlerden 'dayanışma' mesajlarını 'fiiliyata' dökmelerini ve Türkiye'ye karşı sert yaptırımlar almasını istedi.

Anastasiadis'in sözcüsü Kiriakos Kuşios'un basına yaptığı açıklamada, Başkan Anastasiadis'in, Mitsotakis ile yaptığı toplantıda, her iki liderin de Türkiye'nin ada etrafında sürdürdüğü faaliyetler konusunda tepki gösterdiğini, AB'den de adım atmayı isteyeceklerini ifade etti.

Kuşios "AB'nin yatıştırma siyaseti sonuç vermedi. Bu durumda AB liderleri dayanışma mesajlarını fiiliyata dökmelidir. Türkiye'nin 'provokasyonları' devam ettiği sürece, AB Konseyinde bu tutumu destekleyenler olduğu sürece, herhangi bir oy birliği kararı çıkmaz" ifadelerini kullandı.

Kuşios, Anastasiadis'in, AB'den Türkiye'nin söz konusu faaliyetlerinde çalışan kişiler üzerinde uyguladığı yaptırımları da uzatmasını istediğini sözlerine eklerken, hafta başı yapılan konsey üyesi ülkelerin dışişleri bakanları toplantısında alınan 'Türkiye'ye karşı yaptırım paketi' tavsiye kararına destek de istediğini ifade etti.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • RUM Tarafı 4 Konuda KKTC’den İzahat İsteyecek17 Temmuz 2020 Cuma 11:18
  • Çocuk İstismarı Olaylarında Artış17 Temmuz 2020 Cuma 11:06
  • Güney Kıbrıs'ta 6 vaka...Bakanlık: 3 vaka kuzeyden geldi16 Temmuz 2020 Perşembe 17:39
  • Anastasiadis Spehar Görüşmesi16 Temmuz 2020 Perşembe 11:50
  • Hristodulidis ile İngiliz Milletvekilleri Türkiye’nin Faaliyetlerini Kınadı16 Temmuz 2020 Perşembe 11:18
  • Güney Kıbrıs: 1658 test, 2 yeni vaka15 Temmuz 2020 Çarşamba 18:15
  • Rum Müsteşar Perdios: “Bu sezon kurtarabileceğimizi kurtarmaya çalışacağız”15 Temmuz 2020 Çarşamba 16:25
  • Kostrikis: “yeşil hat’tan geçişlerin kolaylığı garibime gidiyor”15 Temmuz 2020 Çarşamba 12:50
  • Turizme PCR Engeli15 Temmuz 2020 Çarşamba 12:45
  • Anastasiadis’in Atina Temasları15 Temmuz 2020 Çarşamba 10:54
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti