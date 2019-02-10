Anastasiadis: Akıncı’nın ‘Siyasi Eşitlik’ görüşü, ‘Siyasi Eşitsizlik’le eşit

Kıbrıs Rum Yönetimi lideri Nikos Anastasiadis, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın bugün Politis gazetesinde yayınlanan röportajıyla ilgili soruları yanıtladı.

Cyprus Mail’in haberine göre, , Lefkoşa’daki dini bir etkinlik sonrasında konuşan Anastasiadis, Kıbrıslı Türklerin siyasi eşitliğinin onyıllardır kabul edildiğini söyledi. Rum lider bununla birlikte, “ancak eğer siyasi eşitlikten kasıt, merkezi hükümette ya da kurumsal yapıda alınacak her kararda oy hakkı olmasıysa, üzgünüm ama bu ‘siyasi eşitlik’ değil, bir toplumun diğerine dayatma yapmasına olanak tanıyan ‘siyasi eşitsizlik’ olur” ifadesini kullandı.

Anastasiadis, desantralizasyondan ne kasteddiğini 26 Şubat’ta açıklamaya hazır olup olmadığıyla ilgili bir soruya da, “ kurucu devletlere bırakılacak güç, diyalog yoluyla belirlenecek. Eğer prensip kabul edilirse, her iki toplumun kendini güvende hissedeceği ve diğeriyle ilgili sorun yaratmayacağı uygulanabilir bir devlet konusu diyalogla ele alınabilir. Ve bu, tüm kararlarda kurucu devletlerden birinin oy hakkı olmasını gerektirmez.” yanıtını verdi.