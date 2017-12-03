Anastasiadis Haravgi gazetesine açıklamada bulundu

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, Kıbrıs sorunu ve diğer konularda Haravgi gazetesine açıklamada bulundu.

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, gazeteye verdiği söyleşide, Kıbrıs sorununda, çözüme kavuşmadan geçen her günün, geri dönüşü olmayan yeni oldubittiler yarattığını, ancak bu durumun, kabul edilemeyecek, edilse bile çökecek bir çözüme evet denmesi için yeterli olmadığını iddia etti.

Anastasiadis, Kıbrıs sorununun çözümü sürecinde yaşananlara değindiği söyleşisinde özetle, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın 2015 yılında seçilmesi sonrasında başlayan müzakerelerde, ilk dönemde çok büyük ilerleme sağlandığını ancak daha sonra, Türkiye’nin müdahalesiyle, uzlaşılardan geri adımlar atıldığını öne sürdü.

Türk askerinin çözümden önce tamamen çekilmesi şeklinde bir talebinin olmadığını, bunu başkalarından duymakta olduğunu ifade eden Anastasiadis, Crans Montana zirvesinde görüşülen şeyin geri çekilme takvimi olduğunu iddia etti.

Anastasiadis, Türk askerinin sayısının 1960 Garanti ve İttifak Anlaşması’nın öngördüğü düzeye indirilmesi, bir takvim veya yeniden değerlendirme veya kesin sonlandırma unsurlarının ele alındığını, bu birliklerin kalma sürelerinin ise, garantör devletlerin en üst düzeyiyle görüşülmesi gerek görüldüğünden, ele alınmadığını da iddialarına ekledi.

Anastasiadis, Türkiye’nin, bölgedeki jeopolitik ilişkilerin değiştiği bahanesiyle Kıbrıs’ta en az 1800 askerden oluşan kalıcı bir üsse sahip olması gerektiği tezinde ısrar ettiği iddiasını da yineledi.

Türkiye’nin, garantilerin en az 15 yıl devam etmesi ve işler yolunda giderse bu sürenin 10 yıla düşebileceği tezini savunduğunu, bu süre zarfında da garantilerin devam edip etmeyeceğinin yeniden değerlendirilmesini öngördüğünü belirten Anastasiadis, yani garantilerin kesin sona ermesinin öngörülmediğini iddia etti.

Anastasiadis, “İki taraf var. Bu, taraflardan biri hayır derse garantilerin son bulmayacağı anlamına gelir. En büyük anlaşmazlık da buradaydı. Kıbrıslı Türkler, merkezi hükümetin her kararı için en az bir olumlu oy talep ediyorlardı” şeklinde konuştu.

Anastasiadis, Akıncı’nın da buna karşı çıkmadığını, yani garantilerin devamının Kıbrıs Türk tarafının da tezi olduğunu savundu.

Anastasiadis, müzakere masasına geri dönmeye hazır olduğunu da yineledi.

Rum Ortodoks Kilisesi Başpiskoposu II. Hrisostomos’un siyasi açıklamalar yapması ve “iki devletli çözüme” ilişkin sözlerinin hatırlatılması üzerine ise Anastasiadis, Hrisostomos’un da her vatandaş gibi açıklama yapma hakkına sahip olduğunu, kişileri veya partileri, görüşlerine katılmadığı için susturamayacağını belirtti.