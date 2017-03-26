"Anastasiadis ile DİSİ arasında sorunlar var"

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in kendi partisi DİSİ ve parti yetkileriyle arasının, son dönemde Kıbrıs sorununda ve iç siyasette, başkanlık seçimleri amacıyla izlediği politikalar sebebiyle açık olduğu iddia edildi.

Politis gazetesi, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in kendi partisi DİSİ’yle arasının, dışarıdan çok iyiymiş gibi görünmesine karşın aslında çok kötü olduğunu, Anastasiadis’in son dönemde gerek Kıbrıs sorunu gerekse iç siyasette izlediği politikanın DİSİ Başkanı Averof Neofitu ve diğer bazı bakanlarını ciddi şekilde rahatsız ettiğini savunan bir haber yayımladı.

Gazete, Güney Kıbrıs’ın ekonomik sorunlarından kurtulmasının, tek yanlı ilan ettiği münhasır ekonomik bölgesinde bulunan doğal gazı kullanabilmesinin ve müzakerelerin başarısızlığa uğramasının yaratacağı tehlikelerin (KKTC’nin düzeyinin yükseltilmesi, Kıbrıslı Türklerin yok olması vs.) ancak Kıbrıs sorununa bulunacak bir çözümle mümkün olacağına gerçekten inanan DİSİ Başkanı Neofitu’nun, Anastasiadis’in, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın müzakerelerden ayrılmasını kullanarak başkanlık seçimlerine ilişkin faaliyetler başlatmasından rahatsızlık duyduğunu öne sürdü.

Habere göre, Anastasiadis’in Neofitu’nun Cumhurbaşkanı Akıncı’yla görüşeceğinden önceden haberdar olmasına karşın haberi yokmuş ve bunu desteklemiyormuş gibi davranması, bardağı taşıran son nokta oldu.

Gazete, Anastasiadis’i müzakerelerde destekleyen DİSİ ve AKEL’in, müzakerelerin yeniden başlaması amacıyla kimi zaman kamuoyuna açıklanan, kimi zaman ise gizli kalan ancak her zaman Anastasiadis’in bilgisi dahilinde bir dizi girişim gerçekleştirdiklerini, bunlardan birinin de yaklaşık 10 gün önce Neofitu’nun KKTC’de Akıncı’yla yemek yemesi olduğunu aktardı.

Haberde, Anastasiadis’in bu yemekten haberi olduğu ve onayının da bulunduğu ancak daha sonra New York’ta yaptığı açıklamada böyle bir girişimden haberi olduğunu reddettiği belirtilirken, bu durumun Neofitu’da büyük rahatsızlık yarattığı ifade edildi.

Gazete, Anastasiadis’in son dönemde iç siyasette de DİSİ’yle ters düşen eylemleri bulunduğunu, bunlardan ilkinin, göreve geldiği günden beridir harekete geçmediği Genel Sağlık Planı uygulaması konusunda aniden girişimde bulunarak AKEL’in desteklediği sağlık sistemini uygulamaya koyduğunu yazdı.

Anastasiadis’in yine DİSİ’li İçişleri Bakanı Sokratis Hasikos’u da kızdırdığı ve bakanın yokluğunda “tek ikametgah” uygulamasına ilişkin bir kararın bakanlar kurulundan çekilmesini sağladığı iddia edildi.