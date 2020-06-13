Anastasiadis’in Mektubu Spehar’a İletildi

Rum Yönetimi Başkanı’nın BM Barış Gücü’nün KKTC-Güney Kıbrıs arasındaki geçiş noktalarının açılmasında KKTC’ye ve Rum tarafına eşit mesafeyi korumasından duyduğu rahatsızlığı dile getirdiği mektubu muhatabına gönderildi.

Fileleftheros’un haberine göre Anastasiadis’in, BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs’taki Özel Temsilcisi ve BM Barış Gücü Misyon Şefi Elizabeth Spehar’a mektubu dün gönderildi; Genel Sekreter Antonio Guterres’e de dağıtımı yapıldı.

Anastasiadis BM Barış Gücü’nün KKTC ile Güney Kıbrıs arasındaki geçiş noktalarının açılması konusundaki tavrından çok rahatsız ve Spehar’a mektubunda bu rahatsızlığına yer verdi.

BM Barış Gücü’nün, takındığı tavırla, sözcülüğünü Başbakan Ersin Tatar ve Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay’ın yaptığı KKTC hükümetinin politikasını “cesaretlendiremeyeceğini” öne süren Anastasiadis, geçiş noktalarının 8 Haziran’da kısmen yeniden açılması konusunda Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile vardıkları mutabakatın da “bu çevreler yüzünden” uygulanmadığını savundu.

Mektubunda BM Barış Gücü’nün bu konuda “ılımlı ve neredeyse hiç tepki göstermeyerek, bir kez daha eşit mesafeyi korumasından ve Rum yönetiminin KKTC ile doğrudan istişareye girmesini istediğinden yakınan Anastasiadis, bu talebin Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile aralarında iletişim ve anlaşma varken geldiğine dikkat çekti.

Habere göre Rum Yönetimi Sözcüsü Nikos Kusios, Kıbrıs (Rum) Haber Ajansı’na (KİPE) yaptığı açıklamada Spehar’a yönelik mektupta Anastasiadis’in, Rum Yönetimi Başkanı olarak görevi gereği saptamak ve BM’ye göstermek zorunda olduğu olgu ve ilke tezlerinin kaydedildiğini söyledi.

“EŞİT MESAFE GÜDÜLMESİ MANTIKEN BM’DEN BEKLENMEZDİ”

Anastasiadis’in, Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis tarafından Spehar’a gönderilmesine karar verdiği mektupta, cereyan eden bazı olgulara yer verildiğini söyleyen Kusios, “Geçiş noktalarının işlemesi konusunda eşit mesafe güdülmesi mantıken BM’den beklenen bir şey değildi. BM’nin iki tarafın daha çok iş birliği yapmasına atıfta bulunması meşru Kıbrıs Cumhuriyeti hükümetinin işgal altındaki toprağımızdaki oluşumla eşitlenmesi olarak yorumlanabilir” ifadesini kullandı.

Politis “BM Barış Gücü’nün Tavrı Rahatsız Etti” başlıklı haberinde, Anastasiadis’in BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs’taki Özel Temsilcisi ve BM Barış Gücü Misyon Şefi Spehar’a gönderdiği ve geçiş noktalarının açılması konusunda KKTC ile Rum yönetimi arasında eşit mesafe politikası gütmesinden duyduğu rahatsızlığı dile getirdiği mektubu ve Rum siyasi partilerinin tepkilerini aktardı.

PARTİLERDEN SPEHAR’A VERYANSIN…

Habere göre Rum Başkanlık Sarayı Spehar’a mektubunda, BM Barış Gücü’nün, ilgili açıklamasında, KKTC hükümetinin, geçiş kapılarının açılması konusunda “iki taraf arasındaki mutabakatı kendi maksatları nedeniyle benimsemediğini saptaması gerektiği” ama bunu yapmadığı” görüşünü ortaya koydu.

RUM YÖNETİMİNE TAVSİYE VE UYARI

Siyasi partilerden AKEL açıklamasında Rum tarafına, BM ile çatışma içerisinde olduğu düşünülmemesi için açıklamalarında dikkati olması tavsiyesinde ve böyle bir şeyin Kıbrıs sorununa dair prosedürlerde de yardımcı olmayacağı uyarısında bulundu.

Açıklamasında BM Barış Gücü’nün görev süresinin uzatılacak olmasını da hatırlatarak (bu tür görüntüler vermek için) zamanın tehlikeli olduğunu vurgulayan AKEL geçiş noktalarının Tatar ve Özersay yüzünden kapalı olduğunu ve BM Barış Gücü’nden “tarafsızlık ve objektiflik” beklediklerini kaydetti.

“İKİ TOPLUMLU KOMİTELERE FAZLA YETKİ VERİLDİ”

DİKO, Spehar’a mektup gönderilmesini doğru bulduğunu belirttiği açıklamasında “Başkan Anastasiadis’in iki toplumlu teknik komitelere aşırı yetkiler verilmesinin büyük bir hata olduğunu anlamasını umarız” ifadesine yer verdi.

EDEK, “Spehar Birleşmiş Milletler değil, BM’nin memurudur” vurgusunu yaparken Vatandaşlar İttifakı “Elizabeth Spehar Kıbrıs Türk liderliğinin kabul edilemez tezlerini örterek bir kez daha taraflılığını gösterdi” iddiasında bulundu.

Ekologlar, Spehar’ı “Türk bölücülük faaliyetlerine hoşgörü göstermekle” suçladı, Dayanışma Hareketi ise “Spehar’ın uzaklaştırılması” talebini yeniledi.

SPEHAR’IN DEĞİŞTİRİLMESİ TALEP EDİLİYOR

Haravgi habere “Spehar’ın Değiştirilmesinde Israr Ediyorlar… Eşit Mesafe Güdülmesi Başkan’ı ‘Sinirlendirdi’” başlığını attı. Dayanışma Hareketi’nin dünkü açıklamasında, Mart ayında yaptığı Rum yönetimine karşı aşağılayıcı davrandığı gerekçesiyle Spehar’ın görevden alınmasının istenmesi talebini yinelediğine dikkat çekti.

Anastasiadis’in Spehar’a mektup göndermesi konusunda suskun kalan tek partinin DİSİ olduğuna işaret edilen haberde, Spehar’ın görev süresinin bu yıl dolacağı, Anastasiadis’in patlama sebeplerinden birinin de bu olabileceği kaydedildi.

Haberde “ancak görev süresi bir yıl daha uzatılabilir ve bütün bunlar, BM Genel Sekreter’inin Güvenlik Konseyi’ne Barış Gücü’nün görev süresinin uzatılmasına dair raporunu sunmasına bir ay kala yaşanıyor” vurgusu yapıldı.

Alithia haberi “BM’ye Telkinler İlke Meselesi… Hükümet Sözcüsü Barikatlar Konusunda Spehar’a mektupla İlgili Açıklama Yaptı… Siyasi Partiler Başkan Anastasiadis’in Hareketini Övdü, AKEL Bunun Yanında Bizim Tarafın BM İle Çatışmasının Olumlu Sonuç Vermeyeceğine Dikkat Çekti” başlık ve spotlarıyla aktardı.