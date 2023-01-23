Anastasiadis'ten Türkiye'ye eleştiri

Fileleftheros gazetesine göre Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, BM Güvenlik Konseyi’nin 550 ve 789 sayılı kararlarını hayata geçirerek Maraş’ın yasal sahiplerine verilmesine ilişkin yorulmak bilmeyen çabalara karşın Türk uzlaşmazlığıyla karşı karşıya kalmalarından dolayı duyduğu üzüntüyü dile getirdi.



Anastasiadis, Evagoru Jimnastik Derneği sporcuları için yaptırılan heykelin açılışındaki konuşmasında “Türk uzlaşmazlığının sonucu olarak Kıbrıs sorununa yaşayabilir, işlevsel, kabul edilebilir bir çözüm bulunamamasından” kaynaklı üzüntüsünden de bahsetti.

Anastasiadis ayrıca, “Sizi temin etmek isterim ki, Türkiye’nin kabul edilemez davranışları içerisinde bedel ödemeye çağrılacağı gün gecikmeyecek, çünkü eğer bedel ödemeye çağrılmazsa bunu ya Avrupa, Türkiye’nin tehdit savurduğu bölgedeki ülkeler, ya da Yunan adaları, Suriye, Irak, Libya, Ermenistan veya Dağlık Karabağ öder” şeklinde konuştu.