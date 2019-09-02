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Andone resmen Galatasaray'da

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Andone resmen Galatasaray'da: 'Bir an önce oynamak için can atıyorum'
Andone resmen Galatasaray'da

Galatasaray Kulübü, Florin Andone'nin kiralık transferi konusunda oyuncu ve kulübü Brighton ile anlaşmaya varıldığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

Sarı kırmızılı kulüp, oyuncunun bir sezonluk kiralanması için İngiliz ekibine 700 bin euro ödeyecek. Futbolcu ise 2019-2020 sezonu için 2 milyon 500 bin euro garanti ücret kazanacak.

Galatasaray'ın açıklaması şu şekilde:

"Profesyonel Futbolcu Florin Andone ve Kulübü Brighton & Hove Albion FC ile oyuncunun 2019-2020 sezonu için geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcunun kulübüne net 700.000 Euro tutarında geçici transfer ücreti ödenecektir. Futbolcuya ise 2019-2020 futbol sezonu için net 2.500.000 Euro sabit transfer ücreti ödenecektir."

'BENİ DAHA ÖNCEDEN İSTEDİKLERİNİ BİLİYORDUM'

Galatasaray'ın yeni transferi Florin Andone de kariyerinde önemli bir adım attığını söyledi.

GSTV'ye konuşan Andone, sarı-kırmızılı kulübün kendisini daha önce de istediğini belirterek, "Galatasaray'ın beni daha önceden istediğini biliyordum. Üç, dört yıl önce Galatasaray'ın ilgisi vardı. Süreç çok hızlı gelişti, iki gün içerisinde her şey bitti. Burada olduğum için çok gururluyum. Ulusal basında da burada oynamam için baskı olduğunu da söyleyebilirim. Kariyerimin yeni sayfasında benim için çok önemli bir adım olduğunu düşünüyorum" ifadelerini kullandı. 

'FATİH TERİM ÇOK BÜYÜK BİR EFSANE'

Deportivo La Coruna'da eski takım arkadaşı Emre Çolak'tan Galatasaray ile ilgili bilgi aldığını söyleyen Andone şunları kaydetti: 

 

"Fatih Terim çok büyük bir efsane, onunla çalışacak olmaktan dolayı çok heyecanlıyım. Buraya gelmeden önce Deportivo'dan takım arkadaşım Emre Çolak ile konuştum. O bana kulüp, stat ve taraftarlar hakkında her konuda güzel şeyler söyledi. Benim kararımda önemli bir faktör oldu. Yine söylüyorum burada olmak benim için çok özel. Böyle büyük bir camianın parçası olmak daha önce yaşamadığım bir şeydi. Bunun için çok heyecanlıyım. Bir an önce oynamak için can atıyorum, benden ne istenirse onu yapacağım. Bir an önce başlamak istiyorum. Buraya gelmeden önce İstanbul, ülke ve Galatasaray hakkında çok şey duydum. Burayı hem çok merak ediyorum hem de burada olduğum için çok mutluyum. Çok heyecanlıyım, bir an önce antrenmanlara başlayıp yeni takım arkadaşlarımla tanışmak için can atıyorum. Burasının benim kariyerim için çok önemli bir adım olduğunu düşünüyorum bu yüzden çok heyecanlı ve mutluyum."

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