  • BIST 120.541
  • Altın 306,162
  • Dolar 6,0490
  • Euro 6,5611
  • Lefkoşa 11 °C
  • Mağusa 11 °C
  • Girne 11 °C
  • Güzelyurt 10 °C
  • İskele 11 °C
  • İstanbul 6 °C
  • Ankara 1 °C
SON DAKİKAYenierenköy Sahilinde Erkek Cesedi Bulundu

Anne ve babasına siyanür içiren kimya öğrencisi: Tadına bakmak istedim

» »
Anne ve babasına siyanür içiren kimya öğrencisi: Tadına bakmak istedim
Anne ve babasına siyanür içiren kimya öğrencisi: Tadına bakmak istedim

İzmir’de siyanürlü suyu içirerek anne ve babasını öldüren, karışımı zorla içirmeye çalıştığı kardeşini de yaralayan tutuklu sanık, mahkeme başkanının “Tahliye etmemizi ister misin?” sorusuna, “Tahliye olsam nereye gideceğim ki, ben rahatım” diye karşılık verdi.

İzmir’in Bayraklı ilçesinde siyanürlü suyu içirdiği anne ve babasını öldüren, karışımı zorla içirmeye çalıştığı kardeşinin de yaralanmasına neden olan tutuklu sanık Mahmut Can Kalkan’ın (21) yargılanmasına devam edildi. İzmir 11. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuklu ve davanın müştekisi durumunda bulunan kardeşi Emir Can Kalkan ile taraf avukatları katıldı.

Mahkeme başkanı, Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi tarafından hazırlanan raporda, “Üst soydan akrabayı tasarlayarak kimyasal silah ile kasten öldürme’ ve ‘kardeşi tasarlayarak kimyasal silah ile kasten öldürmeye teşebbüs’ suçlarına karşı akıl hastalığı nedeniyle işlediği fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını tam olarak algılayamaz” ifadelerinin yer aldığını söyledi.

Mahmut Can Kalkan’ın kardeşi Emir Can Kalkan ise raporu kabul etmediğini ifade ederek daha detaylı bir rapor hazırlanmasını istedi.

“Siyanürün tadına bakmak istiyordum”

Tanık M.E.’nin polise verdiği ifadede, Mahmut Can’ın kendisinden birkaç ay arayla siyanür ve reçete ile satılan bir takım ilaçları temin etmesini istediğini ancak bunları temin etmediğini söyleyen mahkeme başkanı, Mahmut Can Kalkan’a ifadeyle ilgili diyeceklerini sordu. Arkadaşı M.E.’den siyanür istediğini doğrulayan Mahmut Can Kalkan, “Siyanürü anne ve babamı öldürmek için değil denemek için istemiştim. Siyanürün tadına bakmak istiyordum” diye yanıtladı.

Mahkeme başkanının “Seni tahliye etmemizi ister misin?” sorusuna, “Tahliye olunca nereye gideceğim ki” diye yanıt veren Mahmut Can Kalkan, “Ev güzel (cezaevi), ben rahatım. Ama beni tekli koğuşa atmasınlar” ifadelerini kullanarak tahliyesini istemediğini söyledi.

4 yaşındaki kardeşi Mehmet Taha Kalkan’ın fotoğrafını istemesi üzerine, müşteki avukatı kendisine fotoğrafı uzatırken Mahmut Can Kalkan bu sırada kısa süreli baygınlık geçirdi. Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi tarafından hazırlanan raporun yeterli olmadığına kanaat getirerek İstanbul Adli Tıp Kurumundan yeni rapor alınması için duruşmayı erteledi.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Netflix, abone olmayanların ücretsiz izleyebileceği filmler yayınlamaya başladı13 Şubat 2020 Perşembe 19:33
  • İtalya’da kaleciye kafa atan hakeme bir yıl men cezası12 Şubat 2020 Çarşamba 22:57
  • Defne Samyeli, Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya'nın birlikteliği hakkında ilk kez konuştu!12 Şubat 2020 Çarşamba 21:34
  • 'Maske takmayan batılı turistler ülkeden kovulmalı' diyen Tayland Sağlık Bakanı özür diledi12 Şubat 2020 Çarşamba 19:59
  • Büyü bozma seansları işe yaramayınca suç duyurusunda bulundu12 Şubat 2020 Çarşamba 19:53
  • Hava nasıl olacak?12 Şubat 2020 Çarşamba 19:15
  • Corona Virüsü PUBG'yi de etkiledi11 Şubat 2020 Salı 23:01
  • Pizzaya tüküren kuryenin cezası belli oldu11 Şubat 2020 Salı 19:59
  • İspanya'da sigara-kahve molasının çalışma saatleri kapsamında olmadığı onaylandı11 Şubat 2020 Salı 19:20
  • Türkiye'nin aşk raporu: Gerçek aşka inananların oranı yüzde 5011 Şubat 2020 Salı 16:53
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti