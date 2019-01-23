  • BIST 99.643
  • Altın 220,424
  • Dolar 5,3325
  • Euro 6,0608
  • Lefkoşa 7 °C
  • Mağusa 8 °C
  • Girne 13 °C
  • Güzelyurt 7 °C
  • İskele 8 °C
  • İstanbul 11 °C
  • Ankara 2 °C
SON DAKİKAMilli Piyango'nun büyük ikramiyesi KKTC'ye isabet etti

"Annem ihmal yüzünden öldü"

» »
Mağusa’nın tanınmış isimlerinden Göksel Dana, grip şikayeti ile gittiği hastanede yaşamını yitirdi.
"Annem ihmal yüzünden öldü"

Grip şikayeti ile Mağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırılan ve orada birkaç saat kaldıktan sonra Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Hastanesi’ne sevkedilen ve burada hayatını kaybeden 59 yaşındaki Göksel Dana’nın oğlu iş insanı Cem Dana, annesinin doktorların ve hastanenin ihmali  ve ilgisizliği nedeniyle öldüğünü söyledi.

Annesinin Mağusa Hastanesi’nde ilgi görmediğini, sonra tesadüfen tanıdıkları bir doktor tarafımdan durumun ciddiyetinin tesadüfen fark edildiğini anlatan Dana, annesinin Lefkoşa’ya ambulans ile yoğun bakımda tedavi edilmesi için sevk edildiğini ifade etti. Sevkte özellikle yoğun bakım denmesine ve yoğun bakımda yer olmaması halinde özel bir hastaneye götürülmesi tavsiyesine karşın, Göksel Dana’nın normal bir odada tek başına bırakıldığı ifade edildi.

Oğlu Cem Dana, annesinin Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Hastanesi’ne kaldırıldığını haber alır almaz Lefkoşa’ya gittiğini ve annesinin normal bir odada tek başına nefes almak için mücadele eder halde bulduğunu anlattı. Tam o sıralarda annesinin hayatını kaybettiğini anlatan Cem Dana annesinin ölümünden Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ni sorumlu tuttuğunu ifade etti.

“Annem 59 yaşındaydı ve hiçbir rahatsızlığı yoktu. Grip şikayeti ile hastaneye gitti. Hayatını kaybetti” diyen Cem Dana, annesinin ölümünden sonra, cenaze ile ilgilenen hemşirelerin kendi aralarında yaptıkları konuşmada Göksel Dana’ya yapılan iğneye allerjik reaksiyon gösterdiğini ve bundan dolayı ölmüş olabileceğini ifade ettiklerini de anlattı.

Öte yandan Göksel Dana Lala Mustafa Paşa Cami’nde kılınan öğle namazının ardından Mağusa Mezarlığında defnedildi.

MHA

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Mağusa'da Elektrik Kesintisi17 Ocak 2019 Perşembe 17:08
  • Polis ikna etti! İntihardan vazgeçtiler...17 Ocak 2019 Perşembe 13:53
  • Mağusa'da intihar girişimi (VİDEO HABER)17 Ocak 2019 Perşembe 13:34
  • Fırtına'da ağaçlar söküldü15 Ocak 2019 Salı 17:34
  • Arabasına aldıkları şahsın 4000 TL'sini zorla aldılar15 Ocak 2019 Salı 16:53
  • Yaşlı Hakları ve Ruh Sağlığı Derneği, ilk ziyaretlerini Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter’e yaptı.15 Ocak 2019 Salı 16:35
  • CTP, Alaniçi’nde köy toplantısı düzenledi.15 Ocak 2019 Salı 16:30
  • Bu da oldu! Gazimağusa'da çapkınlık yapayım dedi 2 kadın tarafından soyuldu!15 Ocak 2019 Salı 12:58
  • Angolemli'nin acı günü15 Ocak 2019 Salı 10:11
  • Mağusa'da tırın mazot deposuna gizlenmiş 2 mülteci yakalandı14 Ocak 2019 Pazartesi 15:27
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti