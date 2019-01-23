"Annem ihmal yüzünden öldü"

Grip şikayeti ile Mağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırılan ve orada birkaç saat kaldıktan sonra Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Hastanesi’ne sevkedilen ve burada hayatını kaybeden 59 yaşındaki Göksel Dana’nın oğlu iş insanı Cem Dana, annesinin doktorların ve hastanenin ihmali ve ilgisizliği nedeniyle öldüğünü söyledi.

Annesinin Mağusa Hastanesi’nde ilgi görmediğini, sonra tesadüfen tanıdıkları bir doktor tarafımdan durumun ciddiyetinin tesadüfen fark edildiğini anlatan Dana, annesinin Lefkoşa’ya ambulans ile yoğun bakımda tedavi edilmesi için sevk edildiğini ifade etti. Sevkte özellikle yoğun bakım denmesine ve yoğun bakımda yer olmaması halinde özel bir hastaneye götürülmesi tavsiyesine karşın, Göksel Dana’nın normal bir odada tek başına bırakıldığı ifade edildi.

Oğlu Cem Dana, annesinin Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Hastanesi’ne kaldırıldığını haber alır almaz Lefkoşa’ya gittiğini ve annesinin normal bir odada tek başına nefes almak için mücadele eder halde bulduğunu anlattı. Tam o sıralarda annesinin hayatını kaybettiğini anlatan Cem Dana annesinin ölümünden Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ni sorumlu tuttuğunu ifade etti.

“Annem 59 yaşındaydı ve hiçbir rahatsızlığı yoktu. Grip şikayeti ile hastaneye gitti. Hayatını kaybetti” diyen Cem Dana, annesinin ölümünden sonra, cenaze ile ilgilenen hemşirelerin kendi aralarında yaptıkları konuşmada Göksel Dana’ya yapılan iğneye allerjik reaksiyon gösterdiğini ve bundan dolayı ölmüş olabileceğini ifade ettiklerini de anlattı.

Öte yandan Göksel Dana Lala Mustafa Paşa Cami’nde kılınan öğle namazının ardından Mağusa Mezarlığında defnedildi.

MHA