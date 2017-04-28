Antalya'da açık alanlara alkol yasağı

Antalya Valiliği'nin kamuya açık alanlarda alkol yasağı getirdiği bildirildi. Karara göre kamuya açık alanlar ve park halindeki araçlarda alkol kullanımı yasaklanıyor.

Antalya Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, Antalya Valiliği’nin emriyle kamuya açık alanlarda alkollü içki içilmesinin yasaklandığı bildirildi. Açıklamada, çevreyi rahatsız edecek şekilde ve açıkta alkol alınmasının Valilik kararıyla yasaklandığı duyuruldu.

Emniyetin açıklamasında yasağa uymayanlar hakkında Kabahatler Kanununa göre işlem yapılacağı aktarıldı.

Açıklamada açık park, bahçe ve üzerinde tesis bulunmayan açık alanlarda, belediye sınırları içerisinde, meskun mahallerde, karayollarında, kamuya açık yerler ile piknik ve ören yerlerinde, gar, otogar, meydan, cadde, sokak, tarihi ve kültürel mekanlarda içki içilmesinin yasaklandığı kaydedildi.

Ayrıca nerede park halinde olduğuna bakılmaksızın araç içinde çevreyi rahatsız edecek şekilde ve açıkta alkol içilmesinin yasaklandığı da belirtildi.

Kara uymayanlar hakkında 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu’nun 32 Maddesini ihlalden işlem uygulanacağı belirtildi. Kabahatler Kanunu'nun 32'nci maddesine göre yetkili makamlar tarafından adli işlemler nedeniyle ya da kamu güvenliği, kamu düzeni veya genel sağlığın korunması amacıyla, hukuka uygun olarak verilen emre aykırı hareket eden kişiye 100 lira idari para cezası veriliyor.