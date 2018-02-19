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Aracında ölü bulundu!

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Aracında ölü bulundu!
Aracında ölü bulundu!

Mağusa'da ES 701 plakalı bir araçta, 37 yaşındaki Hüsnü Deniz ölü olarak bulundu.

Mağusa'da bulunan Önder Alışveriş Merkezi'nin park yerinde bulunan Hüsnü Deniz'in yüzünde kan bulunduğu öğrenilirken, polisin her ihtimali değerlendirdiği ve ilk belirlemelere göre ölümün yüksek tansiyon olabileceği üzerinde durduğu kaydedildi.

Polis ekipleri adada turist olarak bulunan Deniz'in ölümüyle ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

Aracında ölü bulundu!

 (Kıbrıs Postası)

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