Aracında ölü bulundu!

Mağusa'da ES 701 plakalı bir araçta, 37 yaşındaki Hüsnü Deniz ölü olarak bulundu.
Mağusa'da bulunan Önder Alışveriş Merkezi'nin park yerinde bulunan Hüsnü Deniz'in yüzünde kan bulunduğu öğrenilirken, polisin her ihtimali değerlendirdiği ve ilk belirlemelere göre ölümün yüksek tansiyon olabileceği üzerinde durduğu kaydedildi.
Polis ekipleri adada turist olarak bulunan Deniz'in ölümüyle ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.
(Kıbrıs Postası)
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.