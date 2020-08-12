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Arasta esnafı zorda kaldı

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Harmancı, Arasta esnafı ile bir araya gelerek, pandemi nedeniyle oluşan durumu ve esnafın beklentilerini dinledi.
Arasta esnafı zorda kaldı

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı Mehmet Harmancı, Arasta esnafı ile bir araya gelerek, pandemi nedeniyle oluşan durumu ve esnafın beklentilerini dinledi.

Esnaf adına Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası Başkanı Mahmut Kanber’in de yer aldığı toplantıda Harmancı’ya belediye yetkilileri eşlik etti.

LTB’den verilen bilgiye göre, toplantıda ilk sözü alan LTB Başkanı Mehmet Harmancı, 7 Mart’tan beridir Arasta esnafının ciddi sıkıntılar yaşadığının farkında olduklarını, Lokmacı Kapısı’nın kapanması kadar Ercan Havaalanı’ndan charter seferlerinin durmasının da bölgedeki canlılığı olumsuz etkilediğini belirtti.

Lokmacı Kapısı konusunda Lefkoşa Rum  Belediye Başkanı Yorgacis ile görüşme gerçekleştirdikleri bilgisini paylaşan Harmancı, bu konunun merkezi hükümetler ve liderler seviyesinde çözülebileceğine, sağlık kurullarının vereceği tavsiyelerin herkese ışık tutacağını söyledi.

Harmancı, elektrik ve kira gibi sıkıntıları çözülmeyen esnafın bir de artan döviz nedeniyle daha zorda kaldığını, bu konuda hükümetin adım atması gerektiğini belirtti

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